En-eiers biler med lav kilometerstand fra 80-tallet kjennetegnes ofte av to ting: Det ene er at det nesten uten unntak er den kjipeste modellen uten annet utstyr enn 21 år gamle piggdekk. Det andre er at de veldig ofte er lakkert i en lite attraktiv kulør. Gjerne i grått eller beige-toner.

Men unntak finnes. Heldigvis. Et av de beste vi har sett på aldri så lenge er denne Saaben fra 1987. Ikke bare selges den nå av første eier. Den har også gått lite. Veldig lite til og med. Vi snakker om under 30.000 kilometer på 35 år!

Som du sikkert allerede har forstått – det stopper ikke der.

For dette er ikke bare en Saab 900 Turbo, men en Aero T16, som attpåtil er i en attraktiv fargekombinasjon. Mørk lakk med lyst interiør blir liksom aldri feil. Heller ikke her.

Dette er klassiske former fra Saab. Alt fra spoileren til felgene. Foto: Bilweb Auctions

Prisrekord

På utstyrssiden kan vi nevne ekstra instrumentering for utetemperatur, oljetrykk og oljetemperatur. I tillegg har den takluke, elektriske vinduer, elektriske speil og motorantenne. Innledningsvis nevnte vi 21 år gamle vinterhjul. De som følger med her er enda eldre. De er fra da bilen var ny i 1987 – og de er ubrukte. Å si at bilen ikke er vinterkjørt, er dermed unødvendig.

Også Pioneer.stereo og Alpina.høyttalere er montert. Alt helt tidsriktig.

Så mye tøffere enn dette ble det faktisk ikke i 1987. Og det står seg godt den dag i dag.

Det er dermed ikke uten grunn at det snakkes om prisrekorder når grom-Saaben skal gå under hammeren hos Bilweb Auctions i Sverige 10 mars i år.

Da bilen ble overlevert til sin eier for 35 år siden kostet den 143.000 svenske kroner.

Nå forventes det at den selges for et sted mellom 200.000- og 250.000 kroner, sier Bilweb.

Seter i lys velour kler den mørke lakken godt. Interiøret skal være som nytt, det også Foto: Bilweb Auctions

Tidsmaskin

For vår egen del vil vi legge til at vi nesten blir litt overrasket om den ikke når denne prisen og vel så det. Se bare hva gamle Volvoer selges for. For bare litt siden ble en Volvo 940 solgt for 300.000 av samme auksjonssted.

Denne Saaben er unik. Den er urørt og helt original. Bagasjerommet ser ubrukt ut. Motorrommet er nesten klinisk rent, med alle dekaler intakt, de originale Areo-felgene er feilfrie og bilen skal være rustfri og interiøret så godt som nytt.

Motoren yter friske 175 hestekrefter. Den er uten katalysator, det kom året etter. Den gjør 0-100 km/t på bare 8,7 sekunder. Det var kjapt i 1987.

Dette er en svensk bilklassiker med både sjel, sjarm og karakter – og ikke minst den deilige turbotrykk-forsinkelsen som var vanlig på turbobiler på den tiden.

En slik sjanse dukker neppe opp igjen med det første. Saab gikk som kjent konkurs i 2011 og velholdte eksemplarer bør være en hyggelig investering.

