Ukrainsk gutt bryter ut i tårer: – Vi har forlatt pappa

Krigen i Ukraina har sendt flere hundretusen ukrainere på flukt fra sitt eget hjemland.

Hovedsakelig er det barn og kvinner som får forlate landet. Menn mellom 18 og 60 år blir oppfordret til å være igjen å kjempe mot russerne.

– Kan hende han må kjempe

Det har derfor ført til at familier splittes, og at barn skilles fra fedrene sine i håp om å komme til et tryggere sted.

Blant dem er Mark Goncharauk. Den britiske storavisen The Guardian møtte han på en buss på vei ut av Kyiv.

Nå har det hjerteskjærende intervjuet blitt sett av nærmere 20 millioner personer de siste dagene.

– Vi har forlatt pappa i Kyiv, sier den lille gutten mens tårene presser på.

– Pappa vil være igjen for å selge ting, og hjelpe heltene våre, forsvaret vårt. Det kan til og med hende at han må kjempe, sier han videre.

Videoen har fått over 9000 kommentarer på Instagram.

«Dette er et blikk et barn aldri skulle hatt», skriver en.

«Jeg kan ikke tro at vi er vitne til dette», skriver en annen.

Gikk rundt i flere timer

Goncharauk forteller deretter journalisten videre om flukten fra Kyiv.

– Vi har gått rundt i flere timer, før du kom og reddet oss. Jeg trodde at vi kom til å måtte gå rundt i to-tre dager. Men du hjalp oss, forteller han og ser på journalisten i videoen.

FN anslår at over en halv million ukrainerne er drevet på flukt siden invasjonen begynte, torsdag i forrige uke.

Over halvparten av disse er nå i Polen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har uttalt at Norge står klar til å ta imot flyktninger fra Ukraina.

– Situasjonsbildet er fortsatt uoversiktlig, og vi må bidra i denne akutte fasen der hvor de store problemene er nå. Samtidig som vi går igjennom egen beredskap på dette området, sa Enger Mehl til TV 2 tidligere denne uken.