Drapssiktet i Grue fengslet i fire uker

Mannen som er siktet for å ha drept en kvinne i 40-årene i Grue natt til tirsdag, er fengslet i fire uker, hvorav to uker med brev- og besøksforbud.

Avhøret som den siktede satt i tirsdag ettermiddag, måtte avbrytes på grunn av mannens helsetilstand, skriver politiet i en oppdatering etter fengslingsmøtet onsdag.

– Det ble tirsdag foretatt en prejudisiell vurdering av siktede. Denne konkluderer med at det behov for en full rettspsykiatrisk vurdering, skriver politiet.

Ifølge politiet var det er en kjæresterelasjon mellom den drepte kvinnen og mannen som er siktet. Kvinnen ble funnet i sin egen bolig. Mannen er folkeregistrert på en annen adresse i Grue kommune.

Mannen i 20-årene har ikke formelt tatt stilling til siktelsen for drap.

– Selv om siktede har erkjent de faktiske forholdene i saken, er etterforskningen helt i startfasen, og politiets etterforskning er innrettet for å bekrefte eller avkrefte siktedes forklaring. Det pågår fortsatt kriminaltekniske undersøkelser og det skal foretas rettsmedisinsk undersøkelse av avdøde, står det i kjennelsen fra Østre Innlandet tingrett.

Det er ikke kjent hvordan kvinnen døde. Ifølge politiet vil den foreløpige obduksjonsrapporten være klar tidligst torsdag.

Under fengslingsmøtet ba politiet også om at mannen skulle underlegges fullstendig isolasjon, men det var ikke retten enig i.

– Sett hen til siktede erkjennelse, samt at det allerede er foretatt en rekke vitneavhør, kan ikke retten se at vilkårene for fullstendig isolasjon er oppfylt, skriver dommer Mari Bø Haugstad.