Særlig ett tankemønster preger nordmenn nå. Her er ekspertenes råd

Da vi våknet til nyheten om at Russland hadde invadert Ukraina, fyltes sosiale medier raskt opp med støtteerklæringer til det ukrainske folk.

Etter hvert som dagene gikk, følte mange på en usikkerhet om det var greit å gå tilbake til normalen i sosiale medier, å poste hendelser fra sitt vanlige liv. I løpet av vinterferien ble feeden fylt opp av feriebilder i utlandet, skibakken eller hytta - ofte med en henvisning til grusomhetene som utspiller seg i Ukraina.

Psykolog Maria Østhassel er ivrig bruker av sosiale medier, blant annet for å komme med tips og råd til sine mange tusen følgere på kontoen «psyktdeg» på Instagram, Tiktok og Facebook.

Hun sier at det er helt naturlig å kjenne på en ambivalens om hva som er greit at man deler mens krigen herjer.

– Selv kjente jeg også på de motstridende tankene, sier Østhassel, som har fått tilnavnet «Tiktok-psykologen».

Går i beredskap

Hun sier at det er naturlig at vi reagerer med sterke følelser umiddelbart når en krigssituasjon er et faktum.

– Dette er rett og slett fordi det er en krisesituasjon som vi må ta innover oss. Og som mennesker er vi flinke til å mobilisere fort og raskt gå i beredskap, sier Østhassel.

Hun forklarer at det er normalt at vi går inn i et slags sjokk og følger mest mulig med på hva som skjer i mediene.

Når vi begynner å få en oversikt over situasjonen, er det lettere at vi går tilbake til å leve våre vanlige liv – samtidig som våre tanker går til alle dem som er på flukt.

– Det er sunt at vi ikke tar inn alle de grufulle krigshandlingene over tid. Ukrainere er heller ikke tjent med at vi sliter oss mentalt ut, ved å ta inn krigen konstant, sier psykologen.

MASSIVT: Krigsinnholdet strømmer mot oss både i nyhetene og på sosiale medier. Psykologer mener det er viktig å ta en pause fra strømmen inni mellom. Foto: TikTok-montajse

Hun begrunner det blant annet med at mange ukrainere nå kommer til å flykte og søke opphold også i Norge.

– De som flykter og kommer til Norge får det bedre om de kan komme til en befolkning som er mentalt sterke og klare til å ta i mot dem på en god måte. Vi blir ikke mentalt sterke av å grave oss ned i krigens dysterhet hele tiden, sier Østhassel.

Finnes ingen fasit

Også psykologen brukte litt tid før hun landet på hva som var greit for henne i balansen mellom å poste om krigen og sitt dagligdagse liv.

– Jeg fikk også krisetanker, noe som er helt naturlig når alt er nytt å forholde seg til og vi står i en krisesituasjon. Men jeg takker mine krisetanker fordi det gjør oss bedre rustet til å takle livet når en krise rammer oss, sier hun.

Psykologen mener at det ikke finnes noen fasit på hva som er riktig og galt om hvordan vi forholder oss til krigen i sosiale medier.

– Hver og en må kjenne på selv hva som er riktig for dem. Og så må vi alle være litt rause med hverandre og ikke dømme de som har et behov for å dele at de koser seg på fest med venner eller er på en etterlengtet utenlandsferie, sier Østhassel.

EKSPERT: Tiktok-psykologen Maria Østhassel sier at det ikke finnes en fasit på hvordan vi forholder oss til krigen. Foto: Kristoffer Myhre

Selv satt psykologen hos frisøren da TV 2 ringte. Hun hadde da akkurat postet et bilde til sine følgere om hvor godt det var å sitte og få litt pleie og snakke med sin faste frisør.

– Krigen og krigshandlingene er forferdelige, men det er viktig å være til stede i eget liv og kjenne på takknemlighet for at vårt frie liv må gå videre.

Sympati og solidaritet

Melanie Magin, som er førsteamanuensis i mediesosiologi ved NTNU og ekspert i sosiale medier, er enig med Østhassel.

Magin sier at det er helt naturlig og forståelig at mange nordmenn er sjokkert over Russlands invasjon av Ukraina og at de ønsker å vise sympati og solidaritet med det ukrainske folket i sosiale medier.

Noen poster ektefølt empati, mens andre poster for å vise omgivelsene at de har stor medfølelse med krigens ofre.

Førsteamanuensis Melanie Magin i mediesosiologi ved NTNU. Foto: Christof Mattes

– Det at mange omtaler krigen i sosiale medier kan også påvirke algoritmene. Jo mer populært det er å poste et spesifikk innhold, jo flere andre ser det. Dermed fører det til at det vekker enda mer oppmerksomhet for krigen, sier sosiale medier-eksperten.

Uten dårlig samvittighet

I likhet med Østhassel mener Magin at hver og en må finne svar på hva som er riktig for en selv å poste i sosiale medier mens det pågår en krig i Europa.

– Selv om man poster bilder fra skibakken i vinterferien eller solnedgang i Spania, betyr ikke det at man ikke er bekymret for eller ikke interessert i krigen som pågår, eller at man ikke er solidarisk med folk i Ukraina, sier Magin.

Hun påpeker at sosiale medier bare viser en veldig liten del av livet vårt.

– Selv om vi er sjokkerte og redde, hjelper det ikke folk i Ukraina om vi setter livet vårt helt på pause. Å leve vårt vanlige liv her i Norge betyr ikke at vi ikke bryr oss om krigens grusomheter. Jeg synes ikke man trenger å ha dårlig samvittighet når man poster andre ting enn nyheter fra Ukraina, sier hun.