Maxus er et av mange nye bilmerker som har kommet til Norge de siste par årene. Så langt har de bare solgt én personbil her til lands, nemlig flerbruksbilen Euniq5.

Nå er det klart for modell nummer to. Det er en bil som går rett inn i en bilklasse som er svært populær her hjemme: Nemlig SUV.

Maxus Euniq6 heter bilen. Og bare for å ta det med én gang: Her snakker vi aggressiv prising. Euniq6 starter nemlig på 379.900 kroner. For de pengene får du en SUV på 4,73 meter og med hele 754 liter bagasjerom. Det siste er det ingen av konkurrentene som kan matche.

Merkes at de har spart

De aller første eksemplarene av bilen er nå i Norge. Importøren har hatt en større presentasjon i dag – og samtidig sendt de aller første journalistene ut på prøvetur.

En av dem som er med her, er Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen. Han har nå hatt en liten time bak rattet i nykommeren:

– Her kan vi trygt fastslå at Maxus byr på mye bil for pengene. Jeg sliter med å komme på noen andre biler i klassen som gir så mye plass til så gunstig pris. Samtidig merkes det tydelig på enkelte ting at Maxus har spart. Så slik sett kan du også si at du får det du betaler for, sier Vegard.

Nytt bilmerke til Norge: Dette skrev vi da Maxus ble lansert

Her skjuler det seg et gedigent bagasjerom: Hele 754 liter.

Rekkevidde: 345 kilometer

– Hvilke biler tenker du er de mest nærliggende konkurrentene?

– Det er egentlig ikke så enkelt spørsmål. Maxusen er litt for seg selv her. Men MG Marvel R er nærliggende, også rimeligere utgaver av biler som VW ID.4 og Skoda Enyaq. Det finnes etter hvert også mange kompakte, elektriske crossovere på markedet. Men de blir alle mye mindre enn Euniq6. Trenger man mye plass, er den i en særstilling til denne prisklassen å være.

– Hva med det mange lurer på med elbiler: Rekkevidden?

– Her er Euniq6 ganske langt fra å være best i klassen. Det offisielle rekkeviddetallet for blandet kjøring er på 345 kilometer. Batteripakken er på 70 kWt, netto. Og Maxus forteller at den kan lades fra 20 til 80 prosent på 35 minutter, da forutsatt ideelle forhold. Dessverre kommer den ikke med 4x4, det hadde naturligvis mange norske kjøpere kunnet ønske seg, mener Vegard.

Her er bruktbilen for deg som ikke skal til IKEA

Litt billigfølelse i interiøret, men det må naturligvis også sees i sammenheng med prislappen.

Tilhenger og taklast

Utstyrslisten inkluderer blant annet atmosfærelys i 64 ulike farger, trådløs mobillading, Apple CarPlay, elektrisk panoramasoltak, nøkkelfri adgang og seksveis justering av førersetet.

I tillegg er en rekke sikkerhet- og førerassistentsystemer på plass. Euniq6 leveres blant annet med adaptiv cruisecontroll, 360-graders parkeringskamera, filskiftevarsling, blindsonevarsling, automatisk nødbremssystem og parkeringssensor foran og bak.

Bilen kan trekke henger på inntil 400 kilo. Den kan også ha 50 kilo på taket, noen frunk foran finnes ikke.

Dette bagasjerommet er det ikke mange konkurrenter som kan matche.

1.000 har bestilt

– Motoren yter 177 hestekrefter, det føles helt tilstrekkelig, i alle fall før man fyller opp med bagasje. Ellers er førsteinntrykket at Euniq6 er en god del mer komfortabel enn Euniq5, den synes jeg har ganske mye varebilfølelse. Det merkes likevel at understellet ikke er det mest påkostede, det er ganske hardt og stivt. Det er også billigfølelse på endel elementer i interiøret, blant annet seter, ratt og infotainmentsystem. Men igjen: Det må sees i sammenheng med prisen, sier Vegard.

Importøren opplyser at rundt 1.000 kunder allerede har bestilt. De begynner utlevering til de første kundene allerede nå i mars. Og leveringstiden er kort. Bestiller du bil nå, kan du regne med å få den i april/mai. Med det har Maxus langt kortere leveringstid enn mange konkurrenter.

Vi testet Euniq5 – og ble ikke bare imponert...

Maxus har store ambisjoner i Norge og skal allerede ha rundt 1.000 bestillinger inne på bilen. Legg merke til at bilen nærmest er uten krom. Det har vår mann på test sans for.

Ikke behov for å kjøre så langt

– Hvem tenker du er i målgruppen her?

– Det er nok i første rekke de som ønsker seg en stor og rimelig elbil og som ikke ofte har behov for å kjøre veldig langt. Suksessen MG har hatt med sin ZS er en god indikator på at det er mange som ikke er superopptatt av lang rekkevidde eller siste nytt av fancy teknologi. Maxus Euniq6 bør ha gode muligheter til å treffe mange som er der, avslutter Brooms redaksjonssjef.

Vi kommer tilbake med mer og ikke minst video av Euniq6 om ikke lenge.

Her er en annen diger bil fra Maxus

Video: Her er det duell mellom en annen Maxus – og Toyota ProAce