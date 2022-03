Derfor trekker Hadia Tajik seg som statsråd

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik (38) ble utnevnt som arbeids- og inkluderingsminister i Jonas Gahr Støres regjering i oktober 2021.

Under fem måneder senere trekker Tajik seg som statsråd.

Årsaken er nye avsløringer i de såkalte pendlerbolig-sakene, hvor flere politikere allerede har blitt nødt til å fratre sine stillinger.

Bodde hos foreldrene

Søndag 20. februar kunne VG avsløre hvordan Tajik (Ap) fikk tildelt skattefri pendlerbolig fra 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt på en leilighet hun aldri benyttet.

Tajik har fortalt at hun i stedet valgte å bo hos sine foreldre når hun var hjemme i Rogaland, og at hun bidro med å betalte utgifter der.

Hun var tydelig på at hun var pendler og hadde krav på skattefri pendlerbolig, og opplyste at hun hadde utgifter til barndomshjemmet i Rogaland.

Lenge ville hun ikke gi noe anslag på hvor mye hun betale til foreldrene, men tirsdag anslo hun overfor VG at det var snakk om «noen tusenlapper» i måneden. Dette kunne hun ikke dokumentere, ettersom banken ikke hadde register så langt tilbake i tid.

Eide flere leiligheter

Til tross for at Tajik har fortalt at hun var pendler, viser dokumenter TV 2 har fått innsyn i at Ap-nestlederen kun kan dokumentere syv hjemreiser det første året som politisk rådgiver.

Tirsdag kveld fortalte Tajik til Dagbladet at hun kjøpte to leiligheter i perioden 2006 til 2010 som hun leide ut.

– I perioden 2007 til 2010 eide jeg, helt og delvis, to andre leiligheter i Stavanger-området. Begge utleieforholdene er løpende gjort rede for til skattemyndighetene, sa Tajik til avisen.

Dette skjedde samtidig som hun hadde skattefri pendlerleilighet i Oslo, og hun fortalte Statsministerens kontor (SMK) at hun leide en leilighet i Sandnes. Hun erkjente at hun valgte å bo hjemme hos foreldrene mens hun eide to andre leiligheter i området.

Ap-nestlederen sa hun kjøpte leilighetene med tanke på at hun skulle flytte ut fra foreldrene.

– Jeg forstår at det stilles spørsmål rundt alle forhold rundt tidsrommet for min bruk av pendlerbolig nå, og jeg vil gjerne bidra til å opplyse så godt jeg kan, sa hun til Dagbladet.

Ønsket god dokumentasjon

Flere politikere krevde at Tajik redegjorde grundigere for saken. Blant annet sendte Frp-leder Sylvi Listhaug rundt 20 spørsmål til Tajik.

Til TV 2 sa Listhaug at svarene til Tajik ville avgjøre veien videre i saken.

– Jeg synes det blir verre og verre i takt med at det kommer fram stadig nye opplysninger. Svarene vi får på spørsmålene, vil avgjøre om vi har tillit til Hadia Tajik sa Listhaug.

Dokumenter TV 2 har fått innsyn i viser at Tajik reiste hjem til Stavanger 18 ganger fra 2006 til 2008. Det tilsvarer 0,75 ganger i måneden.

Skatteetatens krav for pendlerstatus er at du som hovedregel reiser hjem hver tredje uke.



Før sentralstyremøtet i Ap mandag, hvor Tajik redegjorde for pendlerboligsaken, sa LO-topp og Fellesforbundet-leder Jørn Eggum at han ville ha «god dokumentasjon på reell pendling».

– Feilene overskygger jobben jeg gjør

Tajik har tatt selvkritikk og sagt at hun «fullstendig feilvurderte» saken. Hun har også sagt at hun skal betale tilbake den eventuelle skattefordelen hun har fått.

Onsdag kalte Tajik inn til pressekonferanse, der hun redegjorde for hvorfor hun velger å gå av.

– Jeg har invitert dere hit fordi jeg er i en situasjon der feil som jeg gjorde for 15 år siden skygger over den jobben som jeg gjør i regjeringen i dag. Mitt ansvar i regjeringen har blant annet vært å sette i gang det som er en historisk opprydning i arbeidslivet, sier Tajik, og fortsetter:

– Nettopp fordi dette arbeidet er så avgjørende både for meg og regjeringen, så vil jeg ikke tillate at feil som jeg begikk for 15 år siden skal stå i veien for dette arbeidet eller for regjeringen.

– Jeg beklager

38-åringen forteller at hun den siste uken har fått daglige spørsmål fra pressen om hennes bruk av pendlerbolig.

– Og det skjønner jeg. Jeg er lei meg for at jeg har skuffet mange ved å ha gjort feil. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte det bedre før. Det er min feil.

Tajik sier det var derfor hun bestemte seg for å betale inn ekstra skatt for perioden 2006 til 2010, tilsvarende det skattefordelen for pendlerbolig ville utgjort i de årene.

– Ingen har krav på tillit. Alle kan gjøre feil, men den som er øverste sjef for arbeidspolitikken, velferd og inkludering, er avhengig av tillit. Det er mange andre som kan være arbeidsminister. Derfor har jeg i dag varslet statsminister Jonas Gahr Støre om at jeg vil gå av som statsråd, noe han har akseptert.

Tajik håper avgangen vil gi regjeringen arbeidsro til å gjennomføre sine prosjekter.