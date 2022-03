Hadia Tajik går av som statsråd

Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik har vært i hardt vær etter at det ble avslørt at hun fikk pendlerbolig på grunn av en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av.

Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik har kalt inn til en pressekonferanse onsdag klokken 14.00.

Går av

Bakgrunnen for pressekonferansen er ikke kjent, men statsråden har vært i hardt vær etter at VG avslørte at hun i 2006, da hun var politisk rådgiver, fikk pendlerbolig på grunn av en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av.

TV 2 erfarer at Tajik nå trekker seg som arbeids- og sosialminister.

Hun fortsetter som nestleder i Arbeiderpartiet.

Følg pressekonferansen direkte på TV2.no og Nyhetskanalen fra klokken 14.

Reiste hjem syv ganger

TV 2 har fått innsyn i reiseregningene fra perioden Tajik var politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i Stoltenberg II-regjeringen fra 1. desember 2006 til 22. februar 2008.

Oversikten viser at Tajik i løpet av sitt første år kun kan dokumentere å ha pendlet hjem til Stavanger sju ganger.

«Jobben min var i Oslo. Samtidig var det viktig for meg å ha et fotfeste i Rogaland. Jeg var hjemme når jeg kunne, og hadde verv på vegne av Rogaland, blant annet i AUF. Når jeg var i mitt hjemfylke var jeg hos mine foreldre», har Tajik tidligere skrevet i en e-post til TV 2.

Saken oppdateres!