Norske Tiril (21) i Russland: – Skal eg reise eller bli?

Tiril (21) kom som russisk-student til St. Petersburg vest i Russland 9. februar. Landets nest største by gjorde umiddelbart inntrykk.

– Eg likte meg veldig godt her, det er en gigantisk by med masse å gjere, seier ho på telefon til TV 2.

Store demonstrasjonar

Ho hadde gleda seg til å oppleve operaen, balletten og alt det andre byen er berømt for. Men det fekk ho ikkje tid til – etter berre to veker invaderte hennar nye vertsland nabolandet Ukraina.

– No er vi for det meste på studentheimen. Vi er redde for å å møte på demonstrasjonar i hovedgatene i sentrum.

MANGE ARRESTASJONAR: Tirsdag demonstrerte folk i St. Petersburg på sjette dagen. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/Scanpix

Det har vore daglege demonstrasjonar i ei rekke byar sidan krigen starta forrige torsdag. Politiet har slått knallhardt ned på demonstrantane og over 6800 er pågripne så langt, ifølge organisasjonen OVD-info, som dagleg oppdaterer tal på arresterte.

Nokre av dei største demonstrasjonane har vore i nettopp St. Petersburg. Dramatiske bilete av politi som brutalt halar med seg unge demonstrantar, vekker oppsikt og uro.

– Kva tenker du om dei store demonstrasjonane?

– Det er veldig bra at folk seier frå at dei er imot krigen. Samtidig er det litt skremmande med tanke på kor mange som blir arrestert.

Sjølv gjer ho alt ho kan for å unngå å havne midt i kaoset.

– Vi har fått beskjed om å halde oss langt unna alle demonstrasjonar, men det er ikkje alltid dei er varsla på førehand så vi kan risikere å plutseleg møte på ein viss vi går ut i sentrum, seier Tiril.

DEMONSTRERER: Styremaktene slår ned på alle former for protest. Her brukar dei ei fiskestang for å fjerne eit banner med teksten «Ingen krig», som demonstrantar har hengt opp i St. Petersburg. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/Scanpix

Merkar sanksjonane

Russisk-studenten fortel at krigen pregar alt og alle.

– Alle russerane eg har snakka med, er sterkt i mot krigen. Vi merkar det også under forelesingane, det er tydeleg at professorane synest krigen er forferdeleg. Ei av dei lurte på korleis ein burde reagere, om det er muleg å få til ei politisk endring.

Krigen får også praktiske følgjer for studentane.

– Universitetet krev plutseleg at vi betaler alt med russisk bankkort, men det har eg ikkje. Så no må eg i banken for å ta ut kontantar til å betale husleige, internett, klesvask og alt anna.

Mange studentar reiser heim

I tillegg merkar ho godt at det blir stadig færre utanlandske studentar på campus. Ho sender oss eit bilete av den tomme hybelen sin.

HALVTOMT: Romvenninna til Tiril har reist heim til Tsjekkia. Foto: Privat

– Romvenninna mi fekk beskjed om at det var risikabelt å bli verande og at ho måtte komme heim til Tsjekkia så raskt som muleg. Det er mange frå andre land som har fått samme beskjed, men ikkje vi som er norske.

Torsdag gjekk Frankrike ut med oppfordring til alle sine borgerar om å forlate Russland, med unntak av dei som har heilt nødvendige årsaker for å bli. Norske styremakter fråråder reiser til Russland, men har ikkje bede norske borgerar om å forlate landet.

No anar ikkje Tiril kva ho skal gjere, om ho skal bli i Russland eller vende heim til Bergen for å halde fram studiene her i staden.

– Eg har bussbillett ut av landet på fredag, men eg anar ikkje om eg skal bruke den. Situasjonen forandrar seg heile tida, seier ho.

I KYIV: Tiril var nyleg i Kyiv, som i dag er prega av krig. Her foran eit av landets mest kjente monument. Foto: Privat

Men mest tenker ho på alle dei som no er fanga i krigshandlingane i nabolandet. Ho var sjølv på reise i Ukraina i november, og besøkte fleire byar som no er under angrep, som hovedstaden Kyiv.

– Det er utruleg rart og trist å tenke på at stader der vi nettopp har vore, og som vi har gode minner frå, no er i krig, avsluttar 21-åringen frå St. Petersburg.