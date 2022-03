Nilsen ber om erstatning fra NFF: – Regner med de skjønner at de har gjort oss urett

Aalesund nekter å spille den kommende cupkampen mot Bodø/Glimt, etter at den ble fremskyndet av NFF for å hensynta Glimts kommende europakamper.

– Vi er ute av cupen, det er walkover til Bodø/Glimt. Gratulerer til NFF og Norsk toppfotball. Det er utrolig trist at de gjør de på denne måten. Det kjennes utrolig lite fair, sier Aalesunds trener, Lars Arne Nilsen.

Det nye kamptidspunktet, søndag klokken 18. kommer for raskt for hans lag, som har slitt med skader og koronasmitt. Nilsen hevder Aalesund ikke har lag til å spille med til helgen.

– Da måtte vi spilt med B-laget, juniorlaget eller et blandingslag. Det blir ikke riktig. Vi har ikke lag til å være konkurransedyktige, og å stille med juniorlaget mot Bodø/Glimt er respektløst.

– Hva frykter du konsekvensene kan bli av at Aalesund nekter å spille kampen?

– Det er ikke snakk om å nekte. Vi har sagt lenge at vi ikke kan spille den kampen, og det må folk snart forstå. Det er en korona som flyr rundt i troppen, og det har vi prøvd å si ganske lenge nå. Det er ikke snakk om at vi ikke vil spille kampen, det er snakk om at vi ikke kan spille kampen på en forsvarlig måte.

Nilsen er skuffet over at NFF og Norsk toppfotball, som er klubbenes interesseorganisasjon, ikke gjør noe med det.

– Tillitten til NFF og Norsk toppfotball er meget lav på Sunnmøre. De får begynne på scratch igjen, sier Nilsen, og etterlyser økonomisk erstatning.

– Det må de i hvert fall komme med når de tar fra oss cupen. Vi har ikke mer penger enn vi trenger, og cupen er viktig for oss økonomisk, sier han, og fortsetter:

– Det er viktig for oss å gå videre i cupen, men det økonomiske er også et problem. Jeg regner med de skjønner at de har gjort oss urett, og at de vil kompensere det på en måte, sier Aalesund-treneren.

AaFKs daglige leder, Geir S. Vik, sier klubben har vært tydelige overfor NFF på at de forventer kompensasjon for tapte inntekter som følge av at de ikke stiller på kampen.

– Dette er et krav og en forventing vi har meldt inn. Det er ikke noe som har kommet på bordet nå, men noe vi har meldt inn tidlig i denne prosessen. NFF har vært positive til at vi kan diskutere noe, sier Vik, som ikke vil si noe om hvor mye penger de krever.

Skal trene på kampdagen

Lars Arne Nilsen slår fast at Bodø/Glimt skal spille kvartfinale.

– Det er utrolig trist for oss og for hele Sunnmøre. Det var liksom «vår» kamp, hvor vi skulle få møte Glimt på fullsatt stadion. Vi er nyopprykket og hadde tenkt å slå dem og ta oss til en kvartfinale, sier Nilsen, og fortsetter:

– Cupen er stort for våre spillere, som ikke får være med på like mye som Bodø/Glimt. Det er trist på gutta sine vegne. Vi hadde gitt Glimt kamp, hvis den hadde gått som oppsatt, sier Nilsen.

Kjetil Knutsen sier til TV 2 at Bodø/Glimt kommer til å møte til kamp søndag klokken 18.

– Hva gjør dere på kamptidspunktet, Nilsen?

– Da skal vi trene. Det har vi sagt veldig lenge nå. Det bør ikke komme som noe sjokk på noen at vi ikke kommer til å spille den kampen. Fordi vi er ikke i stand til det. Det blir ikke riktig, sier Nilsen, som sier han har snakket med Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Han vet at vi ikke kommer. Jeg har bedt de om å finne seg en motstander som de kan få god matching mot. Bodø/Glimt må forberede seg på sin måte.

Kan få konsekvenser

Nilsen svarer slik på spørsmål om han frykter at NFF kaster Aafk ut av cupen de neste tre årene dersom de ikke stiller til kamp, slik regelverket åpner for:

– Det tror jeg ikke. Jeg regner med de har noen paragrafer som gjør at de kan finne på dette her. De er ganske gode på sånne ting, men sunn fornuft og fair play er de ikke veldig gode på i våre øyne, sier han.

KONKURRANSEDIREKTØR: Nils Fisketjønn har forståelse for AaFKs frustrasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB

NFFs konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, sier til TV 2 at de ikke legger seg opp i klubbenes vurderinger i dette

– Konsekvensen av å ikke stille til kamp i NM er regulert i kampreglementet. Det sier at det skal være en vurdering rundt det, og det kan i verste fall medføre utelukkelse i tre år fremover.

– Hvem er det som avgjør den eventuelle straffen som vil komme?

– Dette er kampreglementet kapittel 12, så dette er en administrativ avgjørelse men den kan ankes til ankeutvalget, så det er generalsekretæren som fatter en beslutning som da kan ankes, sier Fisketjønn.

– Har dere forståelse for at Aafk føler seg urettferdig behandlet i denne situasjonen?

– Ja, det har vi uttrykt lenge og vi har stor forståelse for at dette er problematisk for Aalesund. Nå er det slik at det å legge forholdene til rette for europacup er en viktig del av strategien, det å få norske lag langt i europacup er en viktig del og beslutningen har stor støtte både i NFF og Norsk toppfotball, sier Fisketjønn, som sier kampen ikke vil flyttes igjen.

– Vi har brukt mye tid sammen med klubbene for å finne alternative datoer her. Det er svært vanskelig med den tette terminlisten vi har i år. Husk på at i år slutter vi allerede 18. november på grunn av VM.

– Hva har dere veid opp mot hverandre i denne avgjørelsen?

– Det å legge forholdene til rette for at Bodø/Glimt skal nå lengst mulig er veldig viktig for norsk fotball. Det å samle poeng der ute som gjør at vi på sikt kan rykke oppover i rankingen som igjen vil gjøre det enda bedre for andre norske lag. Så å legge forholdene til rette for Bodø/Glimt er jo det viktige her, sier Fisketjønn.