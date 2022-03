Pasientene ble sykere og sykere – så ble det uvanlig stille på avdelingen

BERGAMO, ITALIA (TV 2): Bildene fra sykehuset i Bergamo skremte hele Europa. To år etter at pandemien brøt ut mener overlege Roberto Cosentini at vi må lære en viktig ting av korona.

I all hast måtte de ansatte på Papa Giovanni XXIII sykehuset i Bergamo forvandle akuttavdelingen i mars 2020.

Ekstra senger ble satt inn og livsviktig utstyr ble hentet fra andre avdelinger. Et behandlingsrom som vanligvis hadde plass til åtte pasienter ble brukt til 20 svært syke koronapasienter.

Nå står behandlingsrommet helt tomt for første gang på lenge.

KORONAPASIENTER: Under hele pandemien har dette rommet blitt brukt til å behandle koronapasienter. Nå står det helt tomt. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Endelig er det litt rolig igjen, sier Roberto Cosentini, sjef for akuttavdelingen på sykehuset til TV 2.

Selv om sykehuset har vært gjennom fire store smittebølger er det ingenting som kan sammenlignes med den første bølgen.

– Vi var helt uforberedt på omfanget av det vi sto overfor, sier Cosentini.

SMITTEVERN: Smittevern har blitt en vanlig del av arbeidshverdagen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Sjokkerende stille

I løpet av de to første månedene av pandemien ble det behandlet over 2000 koronapasienter på Papa Giovanni XXIII sykehuset i Bergamo i Italia.

Men selv om aktiviteten på sykehuset var høyere enn noen gang tidligere var det sjokkerende stille på avdelingen.

– Det var utrolig spesielt. Italienere er kjent for å være veldig pratsomme, men det var nesten helt stille. Den eneste lyden man hørte var fra respiratorene, sier Cosentini.

Han tror både ansatte og pasienter var sterkt preget av alvoret og usikkerheten i situasjonen.

– Ingen visste helt hva man skulle tenke. Pasientene ble sykere og sykere og fikk heller ikke se familiene sine, sier Cosentini.

SVÆRT SYKE: Mange av pasientene som ble behandlet på sykehuset var svært syke og lå flere uker på respirator. Foto: Antonio Calanni

Hver dag, samme klokkeslett

I løpet av de to første månedene av pandemien ble det behandlet over 2000 koronapasienter på Papa Giovanni XXIII sykehuset i Bergamo i Italia.

De som ikke fikk plass måtte ligge på gangen, og mange ble sendt hjem igjen.

– Det var utrolig krevende både fra et medisinsk og menneskelig perspektiv. Vi møtte mange pasienter som led og var veldig redde. Samtidig var dette et sykdomsforløp som var helt nytt for oss, sier Cosentini.

SMITTESJEKK: Sykehuset sjekker temperatur og koronapass før pasientene slipper inn på avdelingen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hver dag til samme klokkeslett begynte pasientene å strømme inn på akuttavdelingen. Ambulansene måtte stå i kø utenfor inngangen for å komme frem.

– Det var på ettermiddagen da feberen nådde toppen at folk trengte hjelp. Det var som etter et stort jordskjelv, der alle trengte hjelp samtidig, sier Cosentini.

Den viktigste lærepengen

De siste ukene har det blitt stadig færre koronapasienter på sykehuset.

For to år siden ble hele akuttavdelingen gjort om til en koronaenhet, men nå er det kun en liten del av avdelingen som brukes til koronapasienter.

TOMME SENGER: Flere av sengene på akuttavdelingen står nå tomme. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Situasjonen er veldig bra nå, sier Cosentini.

Han er stolt av innsatsen sykehuset har gjort under pandemien, men understreker at det også er ting de burde håndtert bedre.

– Den viktigste lærepengen var at vi burde stengt ned tidligere. Det er også viktig at man har et godt system for å følge opp pasienter utenfor sykehuset, sånn at man kun trenger å legge inn de aller sykeste, sier Cosentini.

LÆRE AV SITUASJONEN: Overlegen mener det er viktig at helsevesenet lærer av pandemien så man er bedre forberedt til neste krise. Foto: Simen Askjer / TV 2

Den italienske legen mener også det er viktig å ta med seg erfaringene fra koronapandemien slik at man kan være bedre forberedt til neste store epidemi eller virusutbrudd.

– Vi må være forberedt og legge gode planer på forhånd. Det er viktig at man tidlig vurderer omfanget og setter inn gode smitteverntiltak som bruk av munnbind og håndvask.

Lastebiler fulle av kister

Mellom tulipaner og roser har blomsterhandleren Marco Cisana utsikt til den enorme murbygningen rundt Bergamos kirkegård.

– Det er mange som besøker denne kirkegården hver dag, sier Cisana.

DÅRLIG RÅD: Selv om det er mange besøkende på kirkegården er det få som har råd til å kjøpe blomster. Foto: Simen Askjer / TV 2

Det er registrert over 155 000 koronadødsfall i Italia, og byen Bergamo er blant de hardest rammede.

Bare i løpet av de siste to årene har det kommet minst 600 nye graver på byens kirkegård. På gravstøttene står de samme datoene igjen og igjen.

4. mars 2020. 5. mars 2020. 6. mars 2020. 7. mars 2020.

– I hele mars kom det lastebiler fulle av kister til kirkegården hver eneste dag. Mange fikk aldri en ordentlig begravelse, sier Cisana.

NYE GRAVER: Et stort område på kirkegården er dedikert til koronaofrene. Foto: Simen Askjer / TV 2

– En ny normal

I flere måneder måtte Cisana holde blomsterbutikken stengt. Han dro likevel innom hver dag for å passe på plantene.

– Jeg husker at man kunne høre sirener hele tiden. Det var tomme gater og lyden av ambulanser. Hver dag og hver natt, sier Cisana.

Etter den første smittebølgen har byen vært gjennom tre nye perioder med strenge tiltak og mye smitte.

TULIPANER: Cisana elsker blomster, og favoritten er tulipaner. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er ingen som forstår hvorfor akkurat Bergamo ble så hardt rammet, sier Cisana.

Selv om hverdagen har returnert for mange, er det fortsatt tydelige spor av pandemien i Bergamo.

– Det blir aldri helt som før. Vi har fått en ny normal, sier Cicana.