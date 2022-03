Derfor velger TV 2 å sende «Kompani Lauritzen» tross kritikk

28. februar skrev Sofie Sinnes (15), styremedlem i Oslo Grønn Ungdom, at TV 2 burde ha utsatt premieredatoen til Kompani Lauritzen.

Sinnes kritiserer kanalens valg om å sende programmet, til tross for krigen som nå utspiller seg i Ukraina. Russlands invasjon av Ukraina har siden 24. februar preget nyhetsbilde verden over.

«I mine øyne er det å sende et program som «Kompani Lauritzen» akkurat nå, å gå over en grense for hva som er greit.», skriver hun i Aftenpostens Si;D-spalte.

I Aftenpostens Si;D-spalte kan unge voksne mellom 13 og 21 år får muligheten til å skrive et debattinnlegg med egne meninger om ulike temaer.

Sinnes kritiserer også TV 2 for at de valgte å holde en lukket premierefest, samme dag som krigen brøt ut.

UNDERHOLDNINGSPROGRAM: Kathrine Haldorsen sier Kompani Lauritzen først og fremst er et underholdningsprogram, og derfor blir programmet fortsatt sendt. Foto: Matti Bernitz/TV 2

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, svarer at kanalen har tonet ned deler av promoteringen av «Kompani Lauritzen» grunnet krigen i Ukraina, men har valgt å sende programmet ettersom det er et underholdningsprogram.

- Akkurat nå er vi, som resten av verden, rystet over Russlands invasjon av Ukraina. En så stor hendelse påvirker åpenbart hverdagen i et mediehus som TV 2, men dette gjelder først og fremst nyhetsavdelingen vår som har oppbemannet og lagt om sendeskjemaet, forteller hun til TV2.no.

– Underholdningsprogrammene våre blir i mindre grad berørt av nyhetsbildet. Selv om «Kompani Lauritzen» har militære rammer, har programmet få paralleller til det som skjer i Europa nå, fortsetter hun.

Haldorsen avslutter med å forklare at programmet er et rent underholdningsprogram der deltakere får teste egne grenser. Fokuset er på historier om mestring og samhold, og derfor ikke militæret i seg selv.

Kompani Lauritzen ser du onsdag kl. 21.40 og lørdager kl. 20 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.