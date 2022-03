Landslagssjefen tar over klubblag

Petter Thoresen takket mandag nei til tilbudet om å fortsette som landslagssjef.

Veteranen ønsket mer stabilitet.

I desember åpnet han for å bli klubbtrener igjen. Vålerenga-jobben var fristende.

For den Hamar-bosatte mannen fristet det også å igjen skape hockeyfeber i hjembyen.

Storhamars interesse har vært en dårlig bevart hemmelighet. Hamar Arbeiderblad har kunnet erfare at 60-åringen har toppet ønskelisten til klubben.

Thoresen har holdt døren åpen for å ta over laget, og med det fyrt opp under ryktene.

Nå er det klart. Petter Thoresen blir Storhamar-trener fra 1. juni. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Thoresen har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse torsdag.

– Kunne ikke gjort det bedre

Styreleder i Storhamar, Stein Onsrud, er meget godt fornøyd med å ha landet denne signeringen.

– Vi får inn Norges mest meriterte hockeytrener, som har en helt utrolig vinnerskalle. Bedre kunne vi ikke gjort det, sier han.

Samtalene med Thoresen begynte så smått for to uker siden, da Storhamar så at det kunne være en mulighet for å hente treneren.

Han har signert en avtale for de neste to sesongene, med opsjon på ytterligere to sesonger.

Det gir treneren etterlengtet stabilitet.

– Dette ser jeg virkelig frem til. Jeg ønsket å trene en klubb med ambisjoner om å vinne, og det er det liten tvil om at bor i alle i Storhamar og Storhamar-familien. Jeg går nå tilbake til en trener-hverdag på klubbnivå, som er noe jeg har savnet. Jeg gleder meg til å ta fatt på forberedelsene til en ny sesong, og enda mer til sesongen og et fullsatt CC Amfi med all kultur og forventninger som bor i klubben og hockeyfansen her på Hamar, sier Thoresen.

FERDIG: Anders Gjøse fortsetter ikke som hovedtrener for Storhamar etter sesongen. Foto: Fredrik Hagen

Kan bli endringer

I Storhamar er det nå Anders Gjøse som er trener. Han skrev for to år siden under på en 2 + 2 kontrakt, som vil si at den kan avbrytes etter inneværende sesong.

Gjøse har ikke besvart TV 2s henvendelser denne uken.

– Når fikk Anders Gjøse beskjed om at han ikke får fortsette som Storhamar-trener?

– Han fikk beskjed i god tid før vi gikk ut i media med dette. Vi har hatt en dialog med Petter, Anders og andre aktuelle kandidater, svarer Onsrud.

Han legger til at klubben ønsker å ha med Gjøse videre.

– Hvilken rolle vil dere tilby han?

– Det vil jeg ikke komme inn på nå. Vi skal sette oss ned og snakke sammen. Gjøse sin kompetanse er viktig for oss å ha med oss videre, i tillegg til den erfaringen han har med yngre spillere. Utvikling vil fortsatt være superviktig for Storhamar, svarer Onsrud.

– Mads Hansen fortsetter ikke som sportssjef. Er det slik at det blir naturlig å ttilby Gjøse den stillingen?

– Nei, jeg vil ikke si det. Vi ser på de kompetanseområdene og hullene vi har i egen organisasjon. Så finner vi ut hvordan vi skal organisere oss best mulig. Det er ikke sånn at vi har bestemt oss for å ha med en sportssjef neste år, svarer styrelederen.

– Dere er ikke sikre på at dere har en sportssjef neste sesong?

– Nei, det er vi ikke, svarer han.

I KLUBBEN: I Petter Thoresens nye klubb spiller sønnen Patrick. Foto: Fredrik Hagen

Trener for sønnen

I Storhamar kan Thoresen bli trener for sin sønn Patrick.

Patrick Thoresen er ligaens store profil og beste spiller. 38-åringen har ikke bestemt seg for om han fortsetter spillerkarrieren etter denne sesongen.

Til TV 2 sa Patrick Thoresen følgende onsdag om det å få faren som trener på klubblaget.

– Han var treneren min da jeg kom opp i Storhamar, men da var jeg bare en liten unggutt som ikke hadde sett verden. Nå har det endret seg veldig. Men samarbeidet har vært godt de årene han har vært på landslaget, så det er ikke noe problematisk.



– Kunne du tenkt deg å være spillende assistent, eller noe “høyere” på ledersiden?



– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg har ikke gjort meg så mange formeninger om hva jeg skal gjøre etter karrieren. men jeg vet jeg har mye å tilby hockeyen fra et annet ståsted enn spiller. Det er jo et alternativ, svarer han.



Saken oppdateres!