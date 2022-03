Tusenvis av migranter stormet den spanske grensen ved Melilla

Over 2.000 mennesker forsøkte å komme seg over gjerdet som skiller Marokko fra den lille spanske enklaven Melilla onsdag.

Myndighetene i Melilla sier det er uklart hvor mange som kom seg inn i byen, og hvorvidt noen ble skadd. Forsøket på grensekrysning er et av de største som er registrert. Nettsiden til den lokale radiostasjonen Cadena COPE viste bilder av menn som jublet på vei til et migrantsenter i Melilla. Flere av dem var dekket av blod.

Flyktninger fra fattigdom og vold i Afrika samler seg ofte rundt de spanske enklavene Melilla og Ceuta nord i Marokko. Dersom de først kommer seg inn, forsøker de vanligvis å ta seg videre til det spanske fastlandet eller andre deler av Europa.

Ifølge den spanske avisa el Pais har 500 personer lyktes i å ta seg inn i enklaven, som befinner seg på sørsiden av Middelhavet. De 500 har samlet seg ved senteret for midlertidig opphold (CETI), og mange av dem har kuttskader og problemer med øynene etter at de skal ha blitt utsatt for gass på vei over grensen.

Ifølge el País har det vært en rekke forsøk på å komme seg forbi sperringene siden grensen ble stengt i mars 2020 på grunn av pandemien. Forsøkene har vært gjennomført i mindre grupper, og ikke i så stort antall som dette. Grensen skal ha vært nede i omtrent ti minutter før sivilgarden (militært politi) tok kontroll over grenseområdet igjen.