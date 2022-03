– Vil nok kjenne på skaden resten av livet

Se Paris-Nice på TV 2 Sport 2 og Play fra 15:40 søndag

På dagen ett år etter den alvorlige ulykken på trening setter Carl Fredrik Hagen seg på flyet til Frankrike og etapperittet Paris-Nice.

30-åringen fryktet en stund at hele armen var blitt revet av etter å ha kommet til seg selv i veikanten ved Gjersjøen like utenfor Oslo i mars i fjor. Ett hull i bakken gjorde at han stupte over autovernet og både brakk og skadet sener i skulderen.

OL og nesten hele sesongen røyk, men en topp 20-plassering på en tøff fjelletappe i årets første ritt i februar, Tour de la Provence, tydet på at formen kanskje endelig er på vei tilbake.

– Ja, det føler jeg. Jeg har aldri levert lignende treningsverdier på denne tiden av året før, sier Hagen før avreise Frankrike.

– Kroppen vrir seg i feil retning

Paris-Nice, «Rittet mot solen», blir den første store testen i en sesong som i første omgang handler om å prestere på topp i Giro d'Italia i mai.

Men om treningsverdiene gir grunn til optimisme, er skulderen fortsatt et stykke unna å være fullt rehabilitert.

Den er fortsatt «fryktelig stiv og stram» i perioder, og da spesielt under hard belastning på sykkelsetet.

– Sammenlignet med venstreskulderen, henger høyre skulderblad lenger nede. Det gjør at jeg hele tiden må motarbeide en «feilposisjon» på sykkelen. Det føles bra når laktatverdiene er under kontroll på rolige langturer, men kroppen vrir seg i feil retning når jeg mobiliserer. Det blir en feilstilling det er vanskelig å komme seg ut av når du er sliten. Så det handler om å få tak i de musklene som gjør at du sitter riktig, forklarer han.

– Er dette en skade du egentlig bare må leve med resten av livet?

– Skulderen, så komplisert som den skaden var, er nok noe jeg vil kjenne resten av livet. Men jeg håper jo at det skal gå seg mer og mer til. Vi har kommet langt og er stolte av det, men jeg hadde jo håpt å kjenne skaden mindre når jeg avsluttet sesongen i høst.

Kastet opp fire ganger under trening

Hagen har brukt utallige timer med leger, fysioterapeuter og spesialister det siste året for å en smertefri og fullt mobil skulder igjen.

«Jeg har gjort alt jeg kan gjøre», sier han.

Av og til kan han imidlertid bli i overkant pliktoppfyllende og disiplinert i treningsarbeidet, noe magen hans nylig fikk erfare.

Hagen ble nemlig hasteinnkalt til å sykle UAE Tour i slutten av februar, men våknet på avreisedagen med en vond mage. En intervalløkt stod imidlertid på planen før han skulle sette kursen mot Midtøsten, og står det på planen, så står det på planen.

– Jeg skulle ha to serier med eksplosive drag. Etter den første serien måtte jeg kaste opp to ganger. Så begynte jeg på igjen, før jeg måtte kaste opp to ganger til. Da droppet jeg økta. Jeg kunne sikkert ha gitt meg før. Hele rommet så bare helt jævlig ut, forteller han.

Paris-Nice, Giroen og neste sesong

Ikke overraskende ble det ingen tur til UAE Tour.

I stedet ble det en treningsperiode før han altså er tilbake i konkurranse i Paris-Nice fra og med førstkommende søndag.

– Hovedmålet mitt er først og fremst å fullføre rittet med en stigende formkurve. Så får vi se om jeg skal prøve å gå for sammendraget eller om jeg skal gå for brudd på de siste fire etappene - det kommer litt an på hvordan ting utvikler seg underveis. Jeg og James Piccoli er de eneste klatrerne på laget, så jeg vil tro at vi får en fri rolle. Jeg håper bare det ikke blir for mye sidevind på de første etappene. Den sidevinden vi fikk i Tour de la Provence var den verste jeg har vært borte i, sier han med referanse til vinden som tradisjonelt ofte preger åpningsetappene i Paris-Nice.

Klatreren fra Oppegård er på utgående kontrakt med det israelske storlaget etter to år preget av pandemi og skader. Det er, enn så lenge i alle fall, ikke noe han bruker mye energi på.

– Jeg tenker ikke så mye på det for øyeblikket. Jeg fokuserer mer på målene jeg skal nå denne sesongen. Hovedmålet er å være i toppform i Giroen i mai. Forhåpentligvis griper jeg muligheten og får noen gode resultater, så får vi se hva som skjer etter sesongen, sier han.