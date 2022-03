Tar med seg Mina (6) og Lilje (3) på nytt eventyr – mentalt forberedt på bleieskift i minusgrader

I høst fikk seerne se Alexander Read krysse Finnmarksvidda på tvers, med datteren Mina (6), i TV 2-programmet «Mina og meg». Serien ble svært godt mottatt, og skapte et stort engasjement i sosiale medier hvor de ble heiet på, helt frem til mål.

Nå er far og datter nok en gang klare for et nytt eventyr, og med på laget har de med seg lillesøster Lilje Olava (3).

Mina, Lilje Olava og pappa Alexander er nemlig klare for å gå 150 kilometer på ski over 17 dager, i den nye sesongen «Mina, Lilje og meg».

TRIO PÅ TUR: Alexander Read tar med seg døtrene Mina (6) og Lilje Olava (3) på nytt eventyr. Foto: Privat

– Planen er å krysse Langsua nasjonalpark på langs, og vandre inn til porten av Jotunheimen. Jeg føler meg uendelig takknemlig som får muligheten til å være sammen med begge småjentene mine i verdens beste lekeplass. Dette blir en tur for minneboken, sier Alexander.

Se hva trioen tenkte om å dra på tur sammen da de gjestet God morgen Norge før jul, i videoen øverst i saken.

Blir utfordrende

Når TV2.no ringer Alexander, nærmer han seg innspurten av alle forberedelsene, før trioen begir seg ut på eventyr.

– Vi er egentlig fem, for dukkene Clara og Laura er også med. De er fullverdige ekspedisjonsmedlemmer, sier han, og humrer.

Fredag 11. mars drar Alexander, Mina og Lilje Olava av gårde. Han gleder seg til å dra på tur med jentene sine, men er klinkende klar på hva som blir den største utfordringen.

– Som vanlig er den største utfordringen meg selv. Det handler om å fære til stede for barna, og bruke så lite energi på de praktiske, voksne tingene, som mulig. Jeg vil vie mest til tid til å leke med barna. Det må jeg ivareta, forteller han.

MÅ DELE PÅ OPPMERKSOMHETEN: Alexander Read er spent på hvordan det blir å dele oppmerksomheten sin til jentene. Foto: Privat

Han er spent på hvordan det blir å dele oppmerksomheten sin til døtrene.

– Nå må Mina dele på meg. Spørsmålet blir om halvparten av meg er godt nok. Mitt ønske er at jeg klarer å se begge to like mye, og at det blir en enestående opplevelse for Lilje Olava, slik storesøster har fått oppleve før henne, sier han.

Bleieskift i høyfjellet

At de nå blir tre personer på tur, innrømmer Alexander kan bli en utfordring. Selv om trioen har vært på mange turer sammen tidligere, er han spent på hvordan dynamikken mellom dem vil fungere.

– God stemning og dynamikk er kjernen. De gode og mindre gode dagene må bli fine opplevelser. Vi må tåle at vi har gråværsdager, og at ting ikke hele tiden går vår vei. Det er en del av livet, og noe vi ønsker at barna skal kjenne på. Jeg er spent på om vi klarer å skape den turmagien vi drar på tur for, sier han.

Selv om Lilje Olava er godt kjent med å være med på tur, er dette første gangen hun skal få være med på en lengre vinterekspedisjon. Denne gangen må derimot Alexander forberede seg på bleieskift i minusgrader på høyfjellet.

– Lilje Olava er i utgangspunktet på god vei til å slutte med bleier. Nå må hun delvis begynne igjen – og den planen er hun med på, forteller Alexander.

Bleierutiner på tur er ikke ukjent for Alexander, da han har vært gjennom det samme med Mina. Forberedelsen handler om sikkerhet.

– Det er krise om hun tisser i soveposen. Derfor er vi helt enige om at slik må det bli på tur. Vi er allerede godt drillet på hvordan vi skal skifte bleie utendørs. Det går fint, selv i 20 minusgrader, så lenge det ikke er vind. Er det vind, skifter vi inne i jervenduken sier han.

Sikkerhet er førsteprioritet

I lang tid har trespannet forberedt seg så godt de kan. Forberedelsene er ytterst viktig for at turen skal bli så bra så mulig.

– Vi har snakket masse om turen og forberedt oss så godt vi kan, men en viktig del av forberedelsene er å bygge eierskap til turen rundt barna. De må være med å forme turen. Det er helt avgjørende, sier han.

PRIORITET: Sikkerhet og forberedelser er alfa omega for at turen skal bli så bra som de ønsker. Foto: Privat

Nå er han i den gjenkjennelige pakkeprosessen, og er i kontakt med lokale kjentfolk fra området de skal til. Hjelpen han får av de lokale er han svært takknemlig for.

– Det handler om sikkerhet, og å skape en god tur, slik av vi ikke havner i unødvendige situasjoner, sier han.

Han understreker at han ikke hadde gjennomført turen, dersom han ikke trodde det ville gå.

– Naturen er litt som deres andre hjem, så konteksten og rammen vil oppleves kjent og trygg for barna, oppe i fjellet sammen med meg, sier han.

Setter ekstra pris på en ting

Det blir fort lite egentid for Alexander, når han tar med seg to små barn på egen hånd i fjellheimen. Han setter dog ekstra pris på én ting han får mer av på turen, enn hva han gjør hjemme.

– Jeg får sove mer på disse turene, enn hva jeg gjør hjemme – mye mer. Jeg lever jo et småbarnsliv med kronisk lite søvn. Når jentene har lagt seg, kan jeg jobbe litt med kart og andre små forberedelser. Da blir det litt alenetid, forklarer han.

Når hodet treffer puten etter en intens dag med hardt arbeid og et utslitt hodet, venter mange timer søvn. Alexander er glad for at barna har en stor lekeplass foran seg, og at de leker så godt sammen.

Familien har hatt en tett dialog med barnehagen og skolen til Lilje Olava og Mina, når de nå skal ut på langtur.

– Vi har møter for å høre hva jeg burde vie mer oppmerksomhet til. Det handler mer om utviklingen av barna som de menneskene de er, enn skjemaer med læreplanmål. Dialogen er god, og viktig, understreker han.

Vil inspirere

Programredaktør i TV, Kathrine Haldorsen, gleder seg til å vise TV-seerne eventyret Alexander, Mina og Lilje Olava skal legge ut på, til høsten. TV 2 håper den nye sesongen vil inspirere andre til å dra på tur.

– Det er imponerende hvilken tur-glede denne lille familien viser oss, og vi håper det gir seerne inspirasjon til å dra på korte eller lengre turer, sammen med barn. Vi skal heie Lilje Olava, Mina og Alexander frem mot målet, og gleder oss til å vise publikum dette, kommende høst, sier Haldorsen.

I TV 2-serien «Mina, Lilje og meg» håper Alexander de får vist frem mer av de små, men viktige stundene de skaper sammen – stunder som spenner fra lek, latter og troll, til savn, krangling og gråværsdager. Livet på tur, kort og godt, slik han beskriver det.

– De må få utforske naturen – klatre på steiner, og ake og vase i snøen. Det blir veldig bra. Jeg håper jeg klarer å vise ekte turopplevelser, og ekte øyeblikk med hverandre og naturen, sier Alexander.

Trioen gleder seg stort til å legge ut på et nytt eventyr, og som på tidligere turer skal de se etter troll, og leke og finne på masse sprell underveis.

– Jeg føler meg ekstremt privilegert som får være med barna mine så lenge i naturen. Hva skal du de neste 17 dagene? Jeg vet ikke med deg, men jeg skal se etter troll, avslutter han.

«Mina, Lilje og meg» kommer på TV 2 og TV 2 Play høsten 2022.