Lager realityserie om dragqueen-miljøet i Norge

Det blir glitter, fjær og høy showfaktor når realityserien Drags har premiere til våren.

I serien får vi et unikt innblikk i et miljø fullt av råe og gripende historier, når vi blir tatt med inn i livene til fem dragqueens i Norge.

I programmet møter vi dragqueensene både med og uten karakter, og vi får se både det glamorøse «superhelt-alter egoet» de har etablert – og vi får vite hvorfor de skapte disse rollene.

Se klipp fra serien øverst i saken.

Vil normalisere drag-kulturen

Marius Hagen er en av personene vi følger i serien, og han håper at flere vil åpne øynene for drag-miljøet.

– Drag er mye fjas og gøy, men samtidig merker man at dette betyr veldig mye for mange. Det har gitt meg en ekstrem drivkraft til å vise det fram på en større plattform.

– Jeg håper at tv-serien kan være med på å normalisere noe som mange ser på som «rart og annerledes», og at det kan resultere i at flere tør å prøve seg på drag uten å føle på skam, sier Hagen.

Drag er kunst, kreativ utfoldelse og et politisk statement. Og det ligger enormt mye planlegging, arbeid, vilje og skaperkraft bak de glamorøse sceneshowene.

– Frykten for hva folk skulle mene om meg holdt meg lenge tilbake fra å drive med drag. Jeg følte på en slags skam over å være dragqueen.

– Mange har nok en oppfatning av at drag har med kjønnsspørsmålet å gjøre. For min del har det ikke det, jeg er komfortabel med den jeg er. For meg er drag en kunstform, forteller Hagen i en pressemelding.

Disse personene blir vi kjent med i serien:

Hani Assaf (36)

Artistnavn: Frida Marida

Assaf kommer fra Libanon og bor nå i Oslo.

DRAG: Hani Assaf som Frida Marida. Foto: Jorgen Nordby

Kai Thomas Ryen Larsen (35)

Artistnavn: Skrellex

Larsen kommer fra Moss og bor nå i Oslo.

DRAG: Kai Thomas Ryen Larsen som Skrellex. Foto: Jorgen Nordby

Marius Hagen (32)

Artistnavn: Pamela The Pam

Hagen kommer fra Hamar og bor nå i Oslo.

DRAG: Marius Hagen som Pamela The Pam. Foto: Jorgen Nordby

Marius Natland (21)

Artistnavn: Artica

Natland kommer opprinnelig fra Modum og Ringerike, og studerer for tiden i Kristiansand.

DRAG: Marius Natland som Artica. Foto: Jorgen Nordby

Sondre Tarud (26)

Artistnavn: Salty

Tarud kommer fra Eidsvoll og bor nå i Oslo.

DRAG: Sondre Tarud som Salty. Foto: Jorgen Nordby

Pirker i fordommene

Fortsatt forbinder nok mange dragqueens kun med glitter, stas og paljetter, men tilværelsen har også mørke sider.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, mener Drags er en viktig serie som skal inspirere mennesker til å tørre å være seg selv.

– Selv i 2022 opplever mange, både i Norge og i utlandet, å bli hetset for legning, utseende og personlighet. Drags utforsker og pirker i fordommene som finnes der ute, men vil først og fremst inspirere mennesker til å være seg selv – i alle regnbuens farger, sier Haldorsen.

– Vi gleder oss til å ta seerne med inn i dette universet, og retter en stor takk til de fem hovedpersonene for at de har valgt å by på seg selv slik de gjør i denne serien, legger hun til.

For Sondre Tarud, som også deltar i serien, handler drag-interessen om mye enn enn å kle seg ut som en kvinne.

– Det er gøy at noe som er så «underground» og skeivt kan komme så bredt ut som det får i Drags, og at det kan settes mer fokus på kjønn. Det er viktig å vise at vi er her og at vi ikke skal noe sted, og at vi bidrar til mer aksept og forståelse ved å vise frem miljøet, sier Tarud i pressemeldingen.

Drags har premiere på TV 2 Play og TV 2 Livsstil i mai.