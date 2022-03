Frp og Rødt: Åpner for mistillit mot Hadia Tajik

– Jeg synes det blir verre og verre i takt med at det kommer frem stadig nye opplysninger, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Nå krever Frp svar på en rekke spørsmål.

– Svarene vi får på spørsmålene vil avgjøre om vi har tillit til Hadia Tajik, sier Listhaug til TV 2.

– Er det aktuelt for Frp å stille mistillitsforslag?

– Vi er ikke der nå. Vi er opptatt av at hun kan svare formelt på spørsmålene vi stiller, og så får vi ta stilling til det når vi ser svarene.

– Er det et alternativ dere blir nødt til å vurdere?

– Ja, det vil bli avhengig av svarene, sier Listhaug.

Rødt åpner for å støtte

Stortingsrepresentant for Rødt Mimir Kristjansson har også engasjert seg i saken, og åpner for å støtte et forslag fra Frp.

— Rødt vil vurdere å støtte et mistillitsforslag mot Hadia Tajik. Det er nå på høy tid at Tajik ser alvoret i denne saken. Hun bør vurdere å gå av.



Skattefri pendlerbolig

Arbeidsminister og Ap-nestleder Hadia Tajik fikk skattefri pendlerbolig i Oslo fordi hun la frem en leiekontrakt hun aldri brukte i Stavanger. I stedet bodde hun hos sine foreldre i Stavanger, sier hun. Det kunne VG avsløre forrige søndag.

Tajik svarer ikke på hva disse utgiftene kan ha vært, men sier det kunne være snakk om et par tusen kroner i måneden.

Syv pendler-reiser

TV 2 har bedt om innsyn i reiseregningene fra perioden Tajik var politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i Stoltenberg II-regjeringen, fra 1. desember 2006 til 22. februar 2008.

Oversikten viser at Tajik i løpet av sitt første år kun kan dokumentere å ha pendlet hjem til Stavanger sju ganger.

«Jobben min var i Oslo. Samtidig var det viktig for meg å ha et fotfeste i Rogaland. Jeg var hjemme når jeg kunne, og hadde verv på vegne av Rogaland, blant annet i AUF. Når jeg var i mitt hjemfylke var jeg hos mine foreldre.» har Tajik tidligere skrevet i en e-post til TV 2.

Kommunikasjonssjef Nina Kraugerud Ertzaas skriver i en e-post dette om oversikten TV 2 har fått innsyn i:

«Oversikten over reiser er basert på den informasjon som er tilgjengelig fra et tidligere regnskapssystem. Dette gjør det vanskelig å identifisere alle reiser daværende politisk rådgiver Tajik har foretatt i disse tidsrommene. Oversikten kan derfor ikke brukes som dokumentasjon på antall pendler-reiser eller reiser til Rogaland i den angitte perioden.»

Leieinntekter fra to leiligheter

Dagbladet meldte tirsdag at Tajik (Ap) hadde leieinntekter fra to leiligheter samtidig som hun hadde gratis pendlerleilighet.

En av leilighetene var kjøpt sammen med broren, og leilighetene solgte hun i 2010.

Arbeids- og sosialministeren opplyser onsdag til Dagbladet at hun var folkeregistrert på adressene, men at dette ikke ga henne noen skattefordel ved boligsalgene.

– Har beriket seg selv

Til VG sier Høyre-leder Erna Solberg at hun mener det samme om Tajiks sak som gutteroms-saken som felte tidligere KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg kommer til å svare akkurat det samme som da jeg ble spurt om Ropstad, og det er at jeg mener at folk må rydde opp i dette og det er viktig at man ikke utnytter et system på den måten, sier Høyre-leder Erna Solberg til avisen.

– Spørsmålene har ikke blitt færre i løpet av det siste døgnet, tvert imot det blir bare flere og flere spørsmål som dukker opp, sier Listhaug til TV 2.

– Hva ser det ut som Hadia Tajik har prøvd å gjøre her?

– Det framstår som at hun har beriket seg selv, både ved å spare skatt, tjene penger på leiligheter. Hele saken ser sånn ut. Derfor er det så viktig for oss å stille spørsmål og komme til bunns i nettopp dette, sier Listhaug.

Det har ikke lyktes TV 2 å få et intervju med Hadia Tajik onsdag.