Tomatsuppe servert med pesto og eltefrie baguetter

Begynn med å lage eltefrie langtidshevede baquetter. Har du ikke mulighet til å bake, se tips. Deigen trenger minst 7 timers heving i romtemperatur, kan heves opp mot 10 timer. Lengre tid la heve litt kjøligere (8-10 grader). Oppskriftene er til 4-5 personer.

Baguetter - dette trenger du:

400 g fint hvetemel

125 g sammalt grov hvete eller rug (rug gjør det ferdige bakverket litt tungt og «fuktig»)

50 g lettkokte havregryn

Ca. 100 g blanding av linfrø, gresskarkjerner og eventuelt hakkede valnøtter

1 ts salt

1 liten «ert» fersk gjær eller ¼ ts tørrgjær

5 dl kaldt vann

Olje til utbakingen og linfrø eller gresskarkjerner til dryss

Slik gjør du:

Ha de tørre ingrediensene og gjær (fersk gjær smuldres i melet) i en bakebolle og bland sammen. Tilsett vannet og rør sammen med en sleiv eller slikkepott. Deigen skal være klissete som en grøt. Dekk bakebollen med lokk eller plast og la deigen heve i romtemperatur i minst 7 timer, kan heve opp til 10 timer. Utbaking, ha ca. 2 dl hvetemel på kjøkkenbenken og hvelv/hell ut den ferdig hevede deigen. Deigen skal være klissete og flyte litt utover.

Bruk en bakeskrape eller en stor slikkepott og hendene og «brett» deigen sammen med litt av hvetemelet på benken, slik at deigen blir lettere å jobbe med. Del deigen i to biter. Bruk hendene og form/trekk hver bit til et rektangel. Vri/tvinn hvert rektangel til en baquette/avlange brød og legg over på et bakepapirkledt stekebrett. Dekk til og la heve i 20-30 minutter. Sett en liten skål/ildfast bolle med litt vann i stekeovnen og varm stekeovnen opp til 225 grader.

Stek baquettene på midterste rille i varm stekeovn i 15-20 minutter (steketid avhengig av tykkelsen på baquettene), til de er gylne og du hører en «hul» lyd når du banker på dem.

Tomatsuppe - dette trenger du:

1-2 sjalottløk eller ¼ vanlig løk

1-2 fedd hvitløk

2-3 ss olivenolje

2 ss tomatpuré

3-4 modne tomater (8-10 små sherrytomater)

Eventuelt ½ chili, kan erstattes med ¼-½ ts chilipulver, eventuelt 2 ts røkt paprika

3 bokser hakkede tomater

2 grønnsaksbuljongterninger, eventuelt kyllingbuljong

1-2 ss sweet chilisaus

1-2 ss mango chutney

Saft fra sitron og eventuelt litt sukker

Tips: Sweet chilisaus og mango chutney kan erstattes med litt ketchup.

Slik gjør du:

Rens og finhakk løk, hvitløk og eventuelt chili og surr i olje ved middels varme til løken er blank. Tilsett tomatpuré og la surre med løken 2-3 minutter før hakkede friske tomater og hermetiske tomater, buljongterning og sukker tilsettes. Kok opp og la trekke/småkoke i 20-30 minutter. Rør om en gang imellom.

Trekk kasserollen vekk fra platen og bruk en stavmikser og kjør suppen glatt. Smak til med sweet chili, mango chutney, salt og pepper og eventuelt noen dråper sitron. Server med revet parmesan, frisk basilikum og nystekt brød.

Tips: Har ikke tid til å bake, skjær tørt brød i terninger. Stek i litt olje og drysses over suppen ved servering.

Pesto - dette trenger du:

1 potte basilikum

1-2 fedd hvitløk

Eventuelt 2-3 ss revet parmesan

1 ½ dl olivenolje

Slik gjør du:

Ha basilikum i en stavmikser eller en liten hurtighakker. Tilsett hvitløk, eventuelt revet parmesan og olivenolje. Lag en tykk puré/saus.