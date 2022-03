Kan bli historisk: – Den største tenniskampen på norsk jord

Fredag og lørdag spiller Casper Ruud og resten av det norske Davis Cup-laget om en plass i den gjeve tennisturneringen.

Norge har ikke i turneringens 122 år klart å kvalifisere seg til sluttspillet. Nå er de en kamp unna.

Ruud og co møter Kasakhstan som kom til kvartfinalen i fjorårets sluttspill.

– Som å kvalifisere seg til VM i fotball

Sist Norge var i nærheten av å kvalifisere seg til sluttspillet i Davis Cup var på 90-tallet da Christian Ruud ledet laget.

– Det ville vært som å kvalifisere seg til VM i fotball fordi det er de 16 beste lagene som kvalifiserer seg. Davis Cup er det ultimate innen lagspill i tennis og har en lang tradisjon. Vi er en liten tennisnasjon så det ville vært stort å kvalifisere oss, sier trener og pappa Christian Ruud

Casper Ruud måtte for noen uker siden trekker seg fra ATP-500-turneringen Rio Open grunnet en magestrekk. Casper Ruud kunne imidlertid forteller til TV 2 tidligere i uken at han da trente for fullt igjen.

– Jeg vil si at jeg er friskmeldt. Jeg er tilbake på trening igjen. Man kjenner visse ting men det vil man alltid gjøre. Det er ikke sånn som bare går over, man må jobbe med det. Man må lære å tåle litt, det er en del av jobben, sa Ruud til TV 2 på mandag denne uken.

Norge går inn i kampen som underdogs. Kasakhstan kom til kvartfinalen i fjorårets turnering og har Alexander Bublik som sin fremste spiller. Han er ranket som nummer 32 i verden og vant nylig en ATP-250-turnering i Montpellier.

– På papiret er Kasakhstans lag jevnere enn vårt, og Bublik har i likhet med Ruud vist enorm fremgang det siste året. Før Casper fikk sitt gjennombrudd på hardcourt-underlag i fjor høst, ville nok mange ansett Bublik som favoritt dem imellom, men nå er det oppgjøret vanskelig å spå. Selv om rankingen hans er lavere, kan Durasovic absolutt overraske for Norge. Han har et veldig høyt tak, og på sitt beste spiller han på topp-100-nivå , sier tennisekspert Sverre Krogh Sundbø.

– God rutine mot toppspillere

Christian Ruud har også troen på at 24 å gamle Viktor Durasovic blir en nøkkel i kampene mot Kasakhstan.

– Viktor har lykkes i det siste og kvalifisert seg inn til flere store kamper, han fikk blant annet prøve seg mot Andy Murray både i Stockholm i 2021 og Sydney i 2022. Han har også fått prøve seg mot flere topp 100-spillere, så han har bygget seg opp god rutine mot toppspillere, sier Ruud.

Norges kamper mot Kasakhstan blir spilt fredag og lørdag. Fredag er de to singlekamper og lørdag er det en doublekamp. Det kan bli opptil to singlekamper lørdag også. Det har nylig blitt ledige billetter til kampene etter at det lenge har vært utsolgt. Christian Ruud oppfordrer publikum til å heie laget frem til seier.

– Vi håper så mange som mulig kommer å se på! Det er dette vi har drømt om. Interessen har vært der og bygges med Casper så jeg håper folk kommer og heier oss frem! sier Ruud.