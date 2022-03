Elektriske Zoe har vært en stor suksess for Renault her hjemme, med kombinasjonen mye rekkevidde for relativt lite penger.

Nå det straks klart for en ny elbil fra Renault som later til å ha svært gode muligheter for å bite fra seg. Megane E-Tech heter den og er en kompakt familie-crossover som skal by på god plass. Lengden er på 4,21 meter, bagasjerommet svelger unna 440 liter.

Salget er i gang og de første kundene skal få bilene sine i månedsskiftet mai/juni. Startprisen er på 359.900 kroner. Rekkevidde på inntil 470 kilometer, fra en batteripakke på 60 kWt.

Poeng i flere kategorier

Nå har Megane E-Tech akkurat vært gjennom de tøffe krasjtestene hos Euro NCAP. Det endte med full pott.

Krasjtest-instituttet gir karakterer i flere kategorier. Slik endte det for Megane E-Tech:

85 prosent i kategorien «beskyttelse for voksne».

88 prosent i kategorien «beskyttelse av barn».

65 prosent i kategorien «beskyttelse av fotgjengere».

79 prosent i kategorien «sikkerhetsutstyr».

QR-kode gir informasjon

I sum ga dette Megane E-Tech fem stjerner, som er beste score en bil kan få i denne testen.

I tillegg til kategoriene som vurderes av Euro NCAP, er nye Megane E-Tech også utstyrt med det Renault kaller «Fireman access», et resultat av over ti års samarbeid mellom Renault og franske brannmenn.

En QR-kode også festet til frontruten og vil gi redningsmannskaper viktig og nødvendig strukturell informasjon (for eksempel plassering av batteri, kollisjonsputer, steder for rask og risikofri kutting mm.), noe som kan spare verdifulle minutter i en eventuell redningsaksjon.

Det er ikke lenge til vi får se Volkswagen ID.5 på norske veier. Nå er det klart at bilen får toppscore i testen hos Euro NCAP Foto: NTB Scanpix

Flere med fem stjerner

Renault er ikke eneste merke som gjør det bra i det som er årets første test hos Euro NCAP. Volkswagen får fem stjerner på tre modeller: ID.5, Polo og Taigo. ID.5 er for øvrig søstermodell av ID.4 som oppnådde fem stjerner i sin test tidligere.

Fem stjerner ble det nå også på Lexus, som stilte til test med andre generasjon av sin kompakte SUV, NX. Mens BMW 2-serie Coupe litt overraskende endte med fire stjerner.

