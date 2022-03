Funkygine om hennes nye satsning: – De trenger ikke å frykte meg

Jørgine Massa Vasstrand skulle egentlig kjøre sitt første løp som hundekjører i fjor, men så ble hun gravid. Dermed måtte den nye hobbyen settes på vent. Nå er hun tilbake for fullt, og selv med en travel hverdag med fire barn, setter hun av tid til trening med hundene.

– Det er den mest upraktiske hobbyen jeg noen gang kunne begynt med. Det er langt å kjøre til der jeg trener med hundene, og det tar mye tid. Så de dagene jeg driver med dette så er jeg borte hele dagen, sier hun og utdyper:

– Det er begrenset hvor mye tid jeg kan sette av til hundekjøring med tanke på at jeg har full jobb, er mor til fire og har to hunder selv. Men det er gøy å ha noe som bare er mitt og det er gøy å kunne sette mål for å kunne teste seg selv.

Til tross for at sporten krever mye tid, synes Jørgine at det er verdt det, da det å stå på sleden gir henne en indre ro og energi.

– Det er rett og slett avhengighetsskapende.

Hun har planer om å delta på Gausdal Maraton i desember og forhåpentligvis kvalifisere seg til neste års Femundløp, som er et langdistanse hundeløp som arrangeres midtvinter hvert år.

Thomas Wærner som mentor

Jørgine valgte å ta kontakt med Iditarod 2020-vinner, Thomas Wærner, for å kunne tilegne seg mer kunnskap om sporten.

– Jeg fikk kontakt med Thomas via han som er mentoren min i det daglige, Leif Tore Lie. Valget vårt falt på Thomas fordi han har voldsomt mye erfaring. Vi har ikke noe konkret samarbeid eller plan utover at han er kjempeerfaren og har sagt jeg kan kontakte ham når som helst, sier Vasstrand.

IDITAROD HUNDELØP: Thomas Wærner under Iditarod løpet i 2020, som han vant. Iditarod er verdens lengste og mest prestisjetunge hundeløp, der distansen er 1575 km for alle. Foto: Loren Holmes

Det er ikke bare Jørgine som har lært noe ut av det nye mentorskapet.

– Jeg lærer masse selv, for man lærer mye av å lære bort. Jørgine tror jeg kan lære meg mye om kosthold, for der er jeg dårlig og jeg sliter med å få i meg mat under løpene, sier Thomas.

– Trenger ikke å frykte meg

Selv om Jørgine er fersk i sporten, kan hun stille i løp mot Thomas Wærner og andre rutinerte kjørere. Likevel sier hun at hun ikke ønsker å ta opp konkurransen med disse.

UTE I NATUREN: Funkygine på tur i hundeslede. Foto: Privat

– Jeg tenker at andre hundekjørere ikke trenger å frykte meg. Det er viktig for meg å si at jeg ikke tror at jeg skal gå inn å erobre hundekjørersporten. Det er stor respekt for de som driver med dette, sier Jørgine.

Thomas, derimot, er ikke redd for konkurranse fra Jørgine.

– Det er viktig å ha konkurrenter, det er kjedelig å kjøre løp uten, påpeker han.

Samspillet med hundene

HUSKY-DILLA: Jørgine ser på hundene sine, Trym og Tyra, først og fremst som familiehunder og de er ikke med i spannet hun kjører. Foto: Privat

Thomas tror at det viktigste som skal til for å bli en god hundekjører, handler om samspillet med hundene sine.

– Det handler om å lese hundene sine, og holde motivasjonen deres oppe. Hundene elsker å løpe, men man skal klare å ivareta den motivasjonen under hele løpet og det er det som er vanskelig. Det blir sagt at 75 prosent av løpet er mentalt på kjøreren. Man må jobbe med seg selv og styre unna de mørke tankene, fordi din holdning speiler over på hundene, forklarer den erfarne kjøreren.

– Jeg har lært hvor viktig hundepsykologi er. Det er så givende hvis du faktisk får til å få den relasjonen med en hund at den får lyst til å løpe 450 kilometer for deg. For det er jo det det handler om, avlsutter Jørgine.