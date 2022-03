AaFK nekter å spille: – Prosessen har vært utrolig provoserende

13. mars skulle Aalesund og Glimt møttes i cupen, men oppgjøret er nå flyttet til førstkommende søndag. Det har sørget for raseri i Ålesund.

Etter det TV 2 erfarer har laget styrevedtak på at de ikke skal spille kampen, som flyttes for å legge til rett for Glimt i forbindelse med deres Conference-oppgjør mot AZ 10. og 17. mars.

– Vi har kommunisert til Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Bodø/Glimt at vi ikke kommer til å stille til kamp på søndag. Trenerteamet er tydelig på at laget ikke er kampklart. Dette er en avgjørelse hele klubben støtter, sier administrerende direktør Geir S. Vik til Sunnmørsposten.

NFFs konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, sier til TV 2 at det kan føre til konsekvenser for de oransje.

– Konsekvensen av å ikke stille opp er at de kan - jeg setter fem streker under KAN - bli utestengt fra NM i inntil tre år, sier Fisketjønn.

– Kan ikke akseptere det

Aalesunds sportslige leder, Bjørn Erik Melland, sier til TV 2 at klubben stor respekt for prestasjonene og resultatene til Bodø/Glimt.

– Det er imponerende og ekstremt viktig for norsk fotball. Og vi er positive til å tilrettelegge for suksess i Europa, men ikke for enhver pris, sier han.

I AaFK mener man at store skade- og sykdomsproblemer gjør det umulig å spille oppgjøret.

– Vi har hele veien vært tydelig på at vi ikke kan fremskynde NM-kampen mot Bodø/Glimt til kommende helg etter at forespørselen dukket opp for noen dager siden. Vi har slitt med skader og sykdom, har vært ti-tolv på treninger de to siste ukene, har hatt et uforutsigbart covid-utbrudd og måtte avlyse treningskampen mot Sogndal tirsdag. Vi kan ikke akseptere å fremskynde kampen til kommende helg basert på dette, uansett hvor opptatt vi er av å legge forholdene til rette for Glimt, sier Melland.

I Ålesund føler man seg overkjørt og oversett av Fotballforbundet og Norsk toppfotball.

– Når NFF/NTF vurderer dette tvert motsatt så er det ikke til å komme utenom at dette også blir en prinsippsak. Vi har ikke blitt lyttet til. Eller trodd på. Å lykkes i Europa er ekstremt viktig for norsk fotball, og all ære til Glimt, men alle mindre klubber er også helt avgjørende i denne næringskjeden for at vi skal ta stadig nye steg inn i fremtiden, påpeker Melland.

– Utrolig provoserende

AaFKs sportslige leder sliter med å forstå hvordan det hele ikke kunne vært planlagt bedre.

– Denne prosessen har kostet mye energi, og vært utrolig provoserende. Vi har jobbet hardt for å søke løsninger til det beste for alle, både med NFF, NTF og B/G, men har vært helt sjanseløse. Vi har blitt presentert et sett med regler som slår ned hvert eneste forslag, og blitt fortalt at muligheten vår ligger i å trekke oss med de konsekvenser det medfører. Null forståelse. At denne problemstillingen dukket opp vel en uke før kampen skal spilles er forunderlig når hele spilleplanen har ligget til grunn siden tidlig høst 2021, sier han.

Knutsen rister på hodet

I Bodø svarer Glimts trener, Kjetil Knutsen at han forstår at situasjonen ikke er optimal for Aalesunds del, men at kampen er ekstremt viktig for hans lag.

– Det er veldig spesielt at en klubb ikke vil spille en fotballkamp Kjetil Knutsen

– Det er veldig spesielt at en klubb ikke vil spille en fotballkamp, sier Knutsen.

Han stiller spørsmål ved fotballforbundets planlegging - eller mangel på sådan.

– NFF har ikke planlagt at vi skulle gå videre i Europa og hadde ikke satt opp alternativ dato. Det er helt ufattelig! sier Knutsen.