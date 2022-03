Å kjøpe bil, enten det er snakk om ny eller brukt, er for de fleste av oss en stor investering. Det gjelder derfor å velge riktig for å få et så enkelt og forutsigbart bilhold som mulig.

Det finnes mange ulike kvalitetsundersøkelser, men den som nok henger aller høyest er amerikanske J.D. Power sin VDS undersøkelse.

Det står for Vehicle Dependability Study. Den analyserer feil og problemer på tre år gamle biler, de siste 12 månedene. Det er altså snakk om 2019-modeller,

Totalt har data fra nesten 30.00 bileiere blitt analysert i arbeidet med denne undersøkelsen.

Antall feil per 100 bil

Analysen er særdeles grundig, og tar for seg alle mulige problemområder. Alt fra seter, mekaniske problemer med motor og gir – og til infotainmentsystem, for å nevne noen av i alt 184 (!) små og store punkter.

Det er nå 33. året på rad undersøkelsen blir gjennomført. Den blir av mange regnet som bortimot "fasiten" på dette området.

Tallene i analysen baserer seg på antall feil innrapportert per 100 bil.

Snittet for bilmerkene er 190 problemer per 100 biler.

Toyota er ofte høyt oppe i slike undersøkelser. I denne tar de femteplassen.

Det største problemområdet er det infotainment/multimedia-systemene som står for. Her er det stemmestyring, problemer med å koble opp Android Auto og Apple CarPlay og Bluetooth og for få strømplugger/USB-porter som er gjengangere.

Mekaniske feil slik som på tenningsanlegg og drivstoffsystem blir det færre og færre av i bilindustrien, men til gjengjeld øker det på med feil innen de nye teknologiene som bilene får stadig mer av.

Les også: Denne kjøpes av 1.500 kunder – hver dag

Koreanerne gjør det skarpt

Et annet interessant resultat et at forskjellen på de såkalte premium-merkene og de mer alminnelige bilene krymper.

Topp 10: Bilmerker kundene er mest fornøyde med Kia: 145 Buick: 147 Hyundai: 148 Genesis: 155 Toyota: 158 Lexus: 159 Porsche: 162 Dodge: 166 Cadillac: 168 Chevrolet: 171 Kilde: JD Power

På topp 10-listen over de som er mest fornøyd, er det en god blanding av både premium og ikke-premium.

Aller øverst på tronen over bilmerkene kundene er mest fornøyd med, finner vi Kia. Et ikke-premium-merke, men det bilmerket i Norge med best garanti på hele syv år.

På plassen deretter finner vi amerikanske Buick, som ikke selges i Norge og Europa. Hårfint foran Hyundai. Koreanske bilmerker tar dermed både første og tredjeplassen her.

Ikke nok med det – for på fjerdeplassen finner vi Genesis, som er en luksus-utgave av Hyundai. Når vi i tillegg vet at Hyundai eier Kia, er det liten tvil om at de har lyktes med sin kvalitets-satsning.

Les også: Båt med over 4.000 biler begynte å brenne – nå har den sunket

Chevrolet er ikke en veldig vanlig bil her hjemme, men merket kaprer den siste plassen på denne listen.

Toyota og Porsche er også i toppen

Her bankes både japanske biler og tyske premium-merker så det holder. Hvem hadde trodd det da de koreanske bilene så smått entret markedet tidlig på 90-tallet?

Toyota gjør det vanligvis sterkt i slike undersøkelser. Så også her, hvor de tar femteplassen, foran sitt eget luksusmerke, Lexus.

Porsche, som også ofte gjør det godt i slike undersøkelser, finner vi på en syvendeplass.

På de tre neste plassene følger amerikanske biler. Nemlig Dodge, Cadillac og Chevrolet.

Som nevnt er gjennomsnittet på 190 feil per 100 bil. Det merket kundene er minst fornøyde med, er Land Rover, med 284 feil per 100 bil.

Det er med andre ord relativt store variasjoner på hvordan kundene opplever sine tre år gamle biler.

Les også: Ukraina-krigen stopper produksjonen av elbiler

Video: Sjekk hva du kan gjøre med Kias nye elbil