Disse «mannegatene» vil de gjøre om til «damegater»

– Mange gater har fått navn etter forholdsvis ubetydelig menn. I boka vår foreslår vi å heller gi dem navn etter banebrytende kvinner, forteller Hilde Østby.

I videoen øverst i saken kan du se hvilken sentral plass i Oslo de mener bør få navnet Kim Frieles plass. Friele, som døde i fjor, er kjent for sin livslange innsats for homofiles rettigheter.

Grønn mann

Helene Uri påpeker at mannens dominans i bybildet går mye lenger enn bare navn på gater.

– Mannen får ofte æren av å representere oss alle. Se på trafikksymboler og skilt, for eksempel. Hvis det hadde vært bilde av en kvinne, så tror jeg menn hadde tenkt at dette er noe for damer.

Alle går på «grønn mann». Foto: Marte Christensen / TV 2

Helene Uri, Hilde Østby (bilde 2) og Marta Breen (bilde 3) vil øke folks bevissthet rundt hvor liten plass kvinner har i bybildet sammenliknet med menn.

Kvinnegater i drabantbyene

I boka «Kvinnenes by» forteller forfatterne at de gatene som er oppkalt etter kvinner, ofte ligger langt fra Oslo sentrum. Sigrid Undsets vei ligger for eksempel på Tveita, der hverken hun eller bøkene hennes har noen tilknytning. Mellom blokkene ved veien har hun fått en byste.

– Det er også åtte ganger flere statuer av navngitte menn som av kvinner, forteller Marta Breen og legger til at det i tillegg finnes en del statuer som forestiller kvinner, men ikke en bestemt kvinne.

– Uten navn, uten klær, skyter Uri inn.

- Det er sjelden at kvinner det er laget statuer av, faktisk har prestert noe. Som å få Nobel-prisen, for eksempel, sier Hilde Østby og nikker opp mot bysten av Sigrud Undset. Foto: Marte Christensen / TV 2

Boken lanseres i forbindelse med kvinnedagen 8. mars og starter slik: «Oslo er byen vår! Vi bor alle tre i Oslo og elsker denne byen, rett og slett. Likevel er det noe som har plaget oss en stund, nemlig spørsmålet om hvorfor kvinner ikke er mer synlige i bybildet. Hvor er sporene etter våre formødre? Våre egne heltinner? Det var sånn arbeidet med denne boka begynte.» Foto: Marte Christensen / TV 2

Vi drar videre fra Tveita til Sehesteds plass i Oslo sentrum der forlagene Aschehoug og Gyldendal ligger på hver sin side. Den er oppkalt etter Hannibal Sehested som var stattholder i Norge på 1600-tallet.

- Se, her står det en naken kvinne! Hilde Østby hadde helt glemt at det sto en statue av en naken kvinne på Sehesteds plass og understreket poenget deres fra tidligere på dagen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Åtte ganger så mange gater har navn etter menn som etter kvinner i Oslo. Foto: Marte Christensen / TV 2

Denne plassen vil forfatterne at skal bli til Sigrid Undsets plass.

– Eller bare Undsets plass. Og kanskje en statue av nobelprisvinneren i stedet for en naken dame, sier Breen.