– Uegnet som eier om han ikke tar avstand fra krigshandlingene

Chelsea-eier Roman Abramovitsj skal være villig til å selge klubben. Fansen mener én ting kan sørge for at russeren kan fortsette som eier med hodet hevet.

Den sveitsiske mangemilliardæren Hansjörg Wyss hevder at han er en av fire forretningsmenn som er tilbudt å kjøpe Chelsea FC av den russiske oligarken Roman Abramovitsj.

Overfor den sveitsiske avisen Blick bekrefter Wyss at han kan være interessert i et oppkjøp av Chelsea, men understreker at han trenger fire eller fem dager på å få mer oversikt over situasjonen. Wyss må få bidrag fra seks eller sju andre investorgrupper for å overta eierskapet på Stamford Bridge, skriver Football London.

– Abramovitsj ønsker å bli kvitt sitt eierskap i Chelsea veldig raskt. Jeg og tre andre forretningsmenn fikk et tilbud om å kjøpe Chelsea fra Abramovitsj på tirsdag, sier han til Blick.

– Men jeg må vente i fire-fem dager nå. Abramovitsj krever for øyeblikket alt for mye for klubben. Chelsea skylder ham to milliarder kroner. Men Chelsea har ikke penger. Det betyr at den som kjøper Chelsea, må kompensere Abramovitsj, sier den sveitsiske millionæren.

The Telegraph skriver at Abramovitsj jobber med å få solgt klubben.

– Vet egentlig ikke noe om prisen

Wyss tjente seg styrtrik etter å ha bygget opp og solgt et firma som produserte medisinsk utstyr til firmaet Johnson & Johnson for vanvittige 200 milliarder kroner i 2012. Ifølge Forbes har han nå en formue på 38 milliarder kroner, etter at han har gitt bort store deler av formuen til veldedige formål.

86-åringen avslører at han ikke aner hvor mye Abramovitsj egentlig krever for å selge Chelsea.

– I dag vet vi ikke hva den nøyaktige salgsprisen blir. Men jeg kan tenke meg å kjøpe Chelsea sammen med noen partnere. Jeg gjør definitivt ikke noe som dette alene. Om vi kjøper Chelsea, så vil jeg gjøre det sammen med seks eller sju andre investorer, slår han Wyss fast.

Forrige lørdag trakk Roman Abramovitsj seg ut fra den daglige driften av Chelsea, men er fortsatt eier.

Ifølge Sky Sports News er russeren, som også har israelsk og portugisisk statsborgerskap, i ferd med å selge flere av sine luksuseiendommer i London-området fordi han er livredd for sanksjoner fra britiske myndigheter.

TILBUDT CHELSEA: Styrtrike Hansjörg Wys (t.v). Foto: Ruben Sprich

– Umulig å unngå å snakke om det

Knut Einar Mjåvatn er styreleder Chelsea Supporters Norway. Han gjør det klart at spørsmål knyttet til Abramovitsj' eierskap er vanskelig å svare på.

– Til å begynne med er det viktig å presisere at årsakene til at dette nå diskuteres er langt viktigere enn selve fotballen. Det føles rart som en fotballsupporterklubb å skulle kommentere rundt noe som er tett knyttet opp mot krigshandlinger, men det blir umulig å unngå når Abramovitsj har de båndene han har, sier Knut Einar Mjåvatn til TV 2.

Og legger til:

– Hvilken rolle og intensjoner han faktisk har vet ikke vi, men vi ønsker selvsagt ikke å knyttes opp mot invasjon og krig, poengterer han.

Styrelederen i den norske supporterklubben for Chelsea er usikker på hvor mye man kan legge i avisskriveriene om at den styrtrike sveitseren Hansjörg Wyss potensielle kjøp av London-klubben.

STYRELEDER: Knut Einar Mjåvatn er styreleder i Chelsea supporters Norway. Foto: chelsea.no

– Jeg kan kun svare for meg selv angående Wyss, men det er jo alltid mye usikkerhet rundt eierskapsskifte. Hva Wyss og eventuelle medinvestorer står for og ønsker med kjøpet er uvisst og derfor blir man skeptisk. Ettersom sveitsiske Wyss har amerikansk statsborgerskap dras jo assosiasjonene til både Glazers og Kroenke, og hvis motivasjonen er å bruke klubben som en lommebok er det svært lite ønskelig, oppsummerer Mjåvatn.

– Abramovitsj har vært en umåtelig sjenerøs

Mjåvatn legger ikke skjul på at Abramovitsj har gjort svært mye positivt for klubben. Etter at russeren kjøpte klubben i 2003, har som kjent blåtrøyene vunnet Premier League fem ganger og Champions League to ganger. Klubben har også vunnet Europaligaen to ganger og FIFAs klubb-VM.

– Som klubbeier har Abramovitsj vært en umåtelig sjenerøs og i dag driftes klubben fornuftig både med tanke på overganger, talentutvikling, og som en generell samfunnsaktør. Likevel teller dette lite om det nåværende eier ikke evner å ta markant avstand fra det som nå skjer i Ukraina, slår Mjåvatn bestemt fast.

Han er derfor usikker på om Chelsea-fansen generelt ønsker at Abramovitsj faktisk selger klubben til nye eier.

– Det avhenger veldig av hans videre forhold til Putin. Man ønsker selvsagt ikke å assosieres med krigshandlinger, men med tanke på Abramovitsj sin bruk av klubben til veldedige formål og kampanjer mot rasisme virker det usannsynlig for meg at han ønsker krig, sier Chelsea-supporteren.

– Abramovitsj rev i stykker regelboken for klubbdrift

– Uegnet som eier om han ikke tar avstand fra krigshandlingene

Mjåvatn har et håp om at Abramovitsj, som skal være involvert i fredssamtaler etter oppfordring fra Ukraina, tar avstand fra Putins lederskap og bryter båndene med det russiske regimet.

– Selv håper jeg i det lengste at han havner på riktig side av historien, men det gjenstår å se. I sosiale medier ser jeg blant Chelsea-fansen at de typiske blå Chelsea-fargene nå er blå og gule i støtte til Ukraina, konstaterer han, og slår fast:

– Så om Roman ikke tar klar avstand fra krigshandlingene, så er han uegnet. Foreløpig har han ikke gjort det, men det en kjensgjerning at oligarkers forventede levetid avhenger svært mye deres forhold til Putin. Så jeg kan ha en viss forståelse for at han ikke har hatt en overdreven lyst til å havne i unåde både med tanke på seg selv og familie i Russland. Jeg tror heller ikke det er en veldig god inngang hvis det er sannhet i at han forhandler om fred etter forespørsel fra ukrainerne, mener han.

Abramovitsj har brukt enorme summer på å gjøre Chelsea til et topplag. Før den russiske oligarken kom inn, var økonomien på Stamford Bridge svært anstrengt.

– Da Roman Abramovitsj kom inn var Chelsea i en ganske lik økonomisk situasjon som Leeds var i på den tiden, om ikke verre. Så han reddet klubben fra økonomisk kollaps, minner Mjåvatn om.

– Om han selger, er det trolig motvillig

Chelsea Supporters Norway-lederen gjør det klart at fansen var skeptiske da Abramovitsj overtok eierskapet i klubben, men raskt ble positivt overrasket.

– Det ble tidlig spekulert i om det var en riking som ville ha en ny leke og at han kom til å gå lei i løpet av et par år, men inntrykket mitt er at han er oppriktig Chelsea-fan basert på slik han har oppført seg på stadion, understreker Mjåvatn.

Den mangeårige Chelsea-supporteren legger ikke skjul på at han egentlig tror Abramovitsj ikke ønsker å selge seg ut av London-klubben. Han tror samtidig at det vil skape blandede følelser hos fansen dersom det faktisk skjer at Chelsea får nye eiere.

– Om han selger så virker det på meg motvillig. Klubben har hatt stor suksess under hans eierskap, og det vil helt sikkert skape en følelse av tomhet om han skulle dra og ikke klare å ta et skikkelig oppgjør med Putin.