Opphetet Ukraina-debatt på Stortinget: – Sånn fungerer ikke verden

Under onsdagens spørretime på Stortinget var det naturligvis konflikten i Ukraina som opptok det meste av tiden. Utenriksminister Anniken Huitfeldt måtte svare på en rekke spørsmål, blant annet fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Moxnes mener Norge må gå foran for å stille Putin rettslig til ansvar for angrepet på Ukraina.

– FN-paktens forbud mot angrepskrig er krystallklart – det som har manglet er vilje til å håndheve forbudet. I 2018 ble det aktivert et tillegg til Roma-vedtektene som gir den internasjonale straffedomstolen jurisdiksjon til å dømme statsledere for folkerettsstridig angrepskrig, sa Moxnes.

Rødt-lederen pekte på at flere østeuropeiske land som frykter russisk aggresjon, har ratifisert tillegget. Onsdag foreslo Rødt at Norge gjør det samme, og får en tilsvarende bestemmelse innlemmet i den norske straffeloven.

– Gjør vi det, åpnes muligheten for at Norge kan utstede en internasjonal arrestordre mot Putin, for å få ham dømt for den folkerettsstridige invasjonen av Ukraina. Så må selvsagt etterforskning og rettssak være uavhengig, men det er ingen hemmelighet at mange, også Rødt, ønsker å se Putin bak lås og slå for angrepet på Ukraina, sa Moxnes.

– Vil regjeringen nå støtte forslaget om ratifikasjon og lovendring som den internasjonale juristkommisjonen har anbefalt, sånn at Norge kan gi en arrestordre mot Putin og samtidig styrke Norges nasjonale og internasjonale rettsvern mot angrep fra fremmede makter?

Huitfeldt viste til at forslaget fra Rødt var levert inn samme dag, og at det derfor ville bli gitt et grundig svar etter en gjennomgang.

– Det har vel aldri vært sånn at et forslag har blitt levert på morgenen og at en minister står 10 minutter etterpå og sier ja eller nei? Og sånn er det heller ikke denne gangen. Så vi får avvente en diskusjon om dette, sa Huitfeldt.

Moxnes svarte syrlig at han i så fall hadde en god nyhet, nemlig at Rødt la frem det samme forslaget i 2020.

– Det var til grundig behandling i Stortinget, og Arbeiderpartiet tok stilling til forslaget. Det interessante er at Danmark den gang var veldig tydelige på hvorfor de ikke ville ratifisere avtalen som ble foreslått – det var nemlig at de ønsket å selv ha mulighet for å gå til krig uten FN-mandat. Det er også derfor stormaktene USA og Russland stritter imot å ratifisere avtalen, sa Moxnes, og fortsatte:

– Hvis regjeringen skulle si nei til å styrke Norges rettsvern mot angrep, og også er med å blokkere for norsk bidrag til å få etterforsket og dømt Putin for angrepskrig, er det fordi den norske regjeringen ønsker å ha samme handlingsrom som den danske regjeringen?

Huitfeldt mente Moxnes stilte mange og omfattende spørsmål på en gang, og vektla forskjellen mellom Rødt og Arbeiderpartiet.

– For det første har det vært viktig for Norge å ha folkerettslig grunnlag for de militære operasjonene vi har deltatt i. I disse spørsmålene har det ofte vært grunnleggende uenighet mellom Arbeiderpartiet og Rødt, sa Huitfeldt.

Hun trakk fram spørsmålet om kurdernes kamp mot ISIL som eksempel.

– Hvor Rødt støtter kurdernes kamp, men ikke vil støtte at norske soldater skal delta i kampen. Der er ett av flere ulikhetspunkter i sikkerhetspolitikken mellom Rødt og Arbeiderpartiet.

Moxnes mente den grunnleggende forskjellen mellom partiene er at Rødt er imot angrepskrig uansett hvem som gjennomfører det.

– Nå er situasjonen at Russland grovt krenker folkeretten, og må fordømmes på det sterkeste og møte sanksjoner for dette. Men vi må samtidig gjøre det vi kan for å sørge for at de ansvarlige makthavere for angrepskrig kan etterforskes og dømmes.

– Ikke slik verden er

Rødt-lederen argumenterte med at tillegget til Roma-vedtektene har blitt ratifisert av en rekke andre land.

– Det har vært et kjent forslag i mange år, som har blitt diskutert i Stortinget i flere runder og bør være godt kjent av Arbeiderpartiet, skulle jeg tro. Det er oppsiktsvekkende hvis ikke utenriksministeren kjenner forslaget og kan gi et slags syn på dette forslaget i Stortinget i dag, sa Moxnes.

Huitfeldt tror ikke Russland ville opptrådt annerledes om Norge hadde gått inn for forslaget.

– Hvis vi hadde gått inn for forslaget som Rødt leverte i dag, så hadde vi ikke vært i denne situasjonen? Det er ikke slik verden er, svarte utenriksministeren.

Huitfeldt lovet å vurdere alle forslag nøye, men understreket at problemet i folkeretten ikke mangel på bestemmelser.

– Problemet er at de ikke følges. Problemet er at det ofte ikke settes makt bak kravene og at det ofte er manglende vilje til å følge opp. Det er ikke mangel på internasjonale regler, det er mangel på å følge dem.