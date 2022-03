Flere tar avstand fra «Nytt på Nytt» etter Ukraina-vits: – Fremstår som svært usympatiske

«Nytt på Nytt» har tøyset med Ukraina-krigen i de to siste programmene. Selv om flere mener de har gått for langt, endrer de ikke oppførsel. Tvert om: De fortsetter der de slapp på sosiale medier.

De siste dagene har det vært flere diskusjoner rundt «Nytt på Nytt» og hvorvidt de går for langt når de tuller med Ukraina-krigen.

Dagbladet skriver at Kringastingsrådet har mottatt til sammen 8 klager på humor direkte mot Ukraina og Russland, fra de to siste programmene som ble sendt 18. februar og 25. februar.

Til tross for klagene velger «Nytt på Nytt»-redaksjonen å fortsette med Ukraina-vitser, til og med når de ikke er på lufta.

På sosiale medier får de hard medfart for følgende vits:

Tar avstand fra programmet

I det vedlagte Instagram-innlegget har «Nytt på Nytt» delt et bilde av en overskrift hvor det står «Søker om EU-medlemskap». Deretter skriver «Nytt på Nytt»:

«Hvis de er veldig gira på å være med i en union, så kan nok Russland være interessert. #nrknpn»

Instagram-kontoen har rundt 90.000 følgere, og flere av disse sier at de nå velger å avfølge kontoen på grunn av disse vitsene. Blant de som avfølger «Nytt på Nytt» er den kjente komikeren Halvor Harsem (32).

Komikeren, som er bedre kjent under aliaset «Kong Halvor», skriver «tror jeg avfølger inntil videre, jeg». Rundt 60 mennesker har vist sin støtteerklæring til Harsem ved å trykke «liker» på kommentaren hans.

Kjetil Kooyman, prosjektleder for «Nytt på Nytt», sier han har forståelse for reaksjonene.

– Vi i «Nytt på Nytt» har stor forståelse for at folk reagerer ulikt på satire når det er krig i Europa. Vi mener likevel at det er riktig og viktig å lage, og jobber hardt for at satiren skal være så treffende og bra som mulig.

TV-FJES: Harsem har blant annet vært med i TVNorge-programmet «Influenserne». Foto: Cornelius Poppe/NTB

– Gidder ikke

God kveld Norge kontakter Harsem og spør hvorfor han ikke lenger ønsker å følge «Nytt på Nytt»-kontoen. Han mener man kan lage vitser om seriøse temaer som krig, men at man burde gjøre det på en bedre måte.

– Man kan tulle med alt, men det handler om å lese rommet. Jeg forventer egentlig at vi viser en viss nøkternhet rundt så akutte temaer når man står midt i dem, og Ikke minst forventer jeg høyere nivå fra «Nytt på Nytt». De Insta-vitsene «Nytt på Nytt» har lagt ut om putins terrorkrig mot ukraina har lavt nivå, fremstår som spontane og svært usympatiske, sier han, og fortsetter:

– Tusenvis av mennesker dør. Ikke morsomt. «Nytt på Nytt» burde bruke sine plattformer smartere. Det betyr ikke at man ikke kan pakke det inn på en artig måte. Jeg gidder ikke å ha svake «jokes» om denne situasjonen i feeden min nå. Jeg vil ha skikkelig innhold. Derfor avfølger jeg. Og «Nytt på Nytt» er ikke eneste.

Kooyman svarer følgende når han konfronteres med reaksjonene på Instagram:

– Det er Kong Halvors privilegium som monark på Instagram å avfølge. Vi lever heldigvis i et fritt land og kan mene hva vi vil og følge hvem vi vil på sosiale medier.

– Hvem lager innholdet på «Nytt på Nytt» sin Instagram?

– De samme som lager TV-programmet, og jeg er ansvarlig redaktør for det som publiseres der, sier Kooyman og avslører samtidig at innlegget ikke vil bli slettet.