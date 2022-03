Én million nordmenn er i passkø – slik sikrer du deg en time

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Det er lange passkøer over hele landet. Bjørn Eirik Vandvik, direktør for politifagavdelingen, deler sine beste tips til hvordan du kan få et nytt pass før årets påske- og sommerferie.

Veldig mange har ikke hatt behov for passet sitt på over to år. Det har resultert i at mellom 300 000 og 400 000 nordmenn står uten gyldig pass akkurat nå.

Bjørn Eirik Vandvik, direktør for politifagavdelingen, forteller at det er generelt lange passkøer, men at det avhenger litt hvor i landet du bor.

– Vi oppfordrer folk til å gå inn på timebestillingsløsningen vår på politiet.no og jevnlig sjekke timer. Det legges ut timer fortløpende. Finner du ikke en time første gang du sjekker, så kan du gå inn igjen og sjekke neste dag, for eksempel.

GJØR DET DE KAN: Politidirektør Bjørn Eirik Vandvik forteller at de har økt både kapasitet og åpningstider for å møte de lange passkøene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Sjekk andre steder i landet

Man kan søke om pass i hele landet, uansett hvor du er bosatt. Enten du drar på hytta, eller på besøk hos familie, for eksempel.

– I de mest befolkede områdene kan det kanskje se litt mørkt ut. Men igjen, det er her vi oppfordrer folk til å gå inn og sjekke jevnlig, og da tror vi at de fleste skal få time og passet sitt innen ikke så altfor lang tid, sier politidirektøren og fortsetter:

– Medarbeiderne våre står på så godt de kan med denne økte etterspørselen, men det hender at vi blir rammet av sykefravær hos de ansatte, slik som mange andre i samfunnet opplever akkurat nå i den smittebølgen som pågår. Det ønsker vi at folk skal ha forståelse for. Vi ber derfor folk planlegge godt og ha forståelse for denne ekstraordinære situasjonen.

Han forteller at på de mest trafikkerte stedene har de åpent til langt på kveld i hverdager, og enkelte steder der det er behov, også på lørdager og søndager. Dette er for å møte den store etterspørselen fra publikum.

Rekordmange ID-dokumenter

I tillegg til økt bemanning og åpningstider, forteller Vandvik at de også har innført en SMS-løsning, der de varsler folk om at passet er i ferd med å gå ut på dato. Da får man et varsel seks måneder før utløp. Dette er trolig grunnen til at antall nødpass nå stuper.

– Det virker som at det har vekket folk og fått dem til å bestille time i tide.

På den andre siden har politiet akkurat nå rekordmange identitetsdokumenter i produksjon.

– Vi har aldri noen sinne produsert så mange identitetsdokumenter som nå i februar – hele 105 000 dokumenter. Det er nærmest en tredobling av det som har vært normalt. Det gjelder både pass og nasjonale ID-kort.

ID-kort kan man bruke innenfor EØS- og Schengen, så det erstatter passet innenfor dette området. Det er et sikkert identitetskort. Utenfor EØS og Schengen må man bruke det vanlige passet sitt, som i den siste tiden har fått internasjonal oppmerksomhet.

FÅR PRIS: De nye passene skal få en pris for sitt design. Foto: Politiet

– De nye passene skal få en pris for design, faktisk, Dogaprisen for god design som utdeles den 16. mars. Og sikkerhetsmessig har det fått et betydelig løft. De er tilpasset de internasjonale standardene, som gjør at det er et sikkert og et flott reisedokument, påpeker Vandvik.

Dette må du ta med deg

Hvis du først har fått en time for å fornye passet ditt, er det svært viktig at du har med deg følgende:

– Alle som søker om nytt pass eller nasjonalt ID-kort må ha med det gamle passet sitt, selv om det er utløpt. Du får ikke søkt om nytt pass eller ID-kort hvis du ikke har det med.

Dette gjelder også hvis du søker om pass eller ID-kort til barnet ditt.

– Du må ha med eget pass og eventuelt barnets gamle pass. For søknad om pass eller nasjonalt ID-kort til barn, må man huske å ta med samtykke hvis ikke begge foresatte møter til timen. Hvis man går inn på politiet.no så står det tydelig hva du skal ha med deg og det blir også sendt ut en SMS med påminnelse før du kommer til oppsatt time.

Vandvik forteller at cirka 20 prosent av publikum som har fått time, ikke dukker opp. Disse har han en klar oppfordring til:

– Med cirka en million pass-søkere så blir det ganske mange personer som dessverre ikke benytter seg av timen som noen andre kunne ha hatt bruk for. Så vi oppfordrer folk til å møte, eller si ifra dersom de blir forhindret fra å møte, slik at vi kan gi timen til noen andre.