Sam Elliott med krass kritikk mot Oscar-favoritt: – Hva f**n?

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Sam Elliott kommer med krass kritikk mot den 12 ganger Oscar-nominerte filmen «The Power of The Dog».

På mandag kom den siste episoden av komiker Marc Marons podkast «WTF med Marc Maron», der han og skuespiller Sam Elliott (77) diskuterer noen av 2021 største utgivelser.

I episoden retter skuespilleren kritikk mot filmen «The Power of The Dog», for dens skildring av cowboyer og det ville vesten, ifølge Independent.

Elliott forteller i podkasten at han tok filmen «fu**ings personlig», grunnet noe han mener var en feilaktig fremstilling av det amerikanske vesten.

Skuespilleren er nemlig selv kjent fra en rekke westernfilmer, deriblant «The Hero» og tv-serien «1883».

Netflix med filmreferanse

I podkast-episoden spør komiker Maron om Elliott har sett den Oscar-nominerte filmen, hvorpå skuespilleren svarer:

«Ja, vil du snakke om den dritten der?», svarer 77-åringen.

Deretter forklarer Elliott at noe av årsaken til hans forakt stammer fra en kritikers anmeldelse.

I etterkant av Elliotts uttalelser publiserte den offisielle Netflix-kontoen et bilde på Twitter fra den aktuelle filmen. På bildet står det et sitat der karakteren «Rose» refererer til den kalde cowboyen «Phil»:

«Han er bare en mann. Bare enda en mann»

Under Twitter-innlegget kommenterer flere at de tror Netflix sikter til Elliott.

«Jeg bare vet at dette handler om Sam Elliott», skriver en, mens en annen kommenterer «Jeg har så lyst til å tagge Sam. Er han på Twitter?».

– Hvor er western i filmen?

Elliott retter spesielt kritikk mot antrekkene i filmen, og sammenlikner karakterene med Chippendales-dansere.

– Det er sånn alle disse jævla cowboyene i filmen så ut. De løper rundt i chaps og uten skjorte. Det er alle disse antydningene om homoseksualitet gjennom hele filmen, sier skuespilleren til Maron.

«Chaps» er solide bentrekk som ble brukt av cowboys over buksene. Disse strekker seg gjerne helt til toppen av benet.

Skuespilleren stiller deretter spørsmål ved hvorfor handlingen foregår i Montana, når den egentlig ble filmet i New Zealand. Han mener også at regisøren mangler innsikt i western-verdenen.

Elliott har nemlig selv tilbrakt den siste tiden i Texas, ettersom han spilte inn serien «1883».

– Jeg hang med familier – ikke menn – men familier. Og livene deres handlet bare om å være cowboys. Og når jeg f***ings så den (filmen, journ. anm), tenkte jeg: «Hva f***n?».