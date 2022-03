Derfor er krigen over i ny fase: – Vil sende sjokkbølger

Ifølge amerikansk etterretning blir Vladimir Putin stadig mer frustrert.

Etter manglende fremgang på bakken i Ukrania, har den russiske presidenten hatt uvanlige sinneutbrudd mot personer i sin innerste krets i Kreml, ifølge NBC News.

Planen om å raskt og kuppmessig få kontroll i Ukraina har ikke lykkes. Den ukrainske befolkningen og de militære styrkene har vist enorm kampvilje og holder fortsatt stand i mange av de viktigste byene.

Nå mener ekspertene at Putin planlegger et taktskifte og at krigen er over i en ny fase.

PRESSET: President Vladimir Putin da han ledet et møte over videolink med Sikkerhetsrådet fredag. Foto: Sputnik / Alexey Nikolsky / Kremlin / Reuters

– Fullstendig feilberegning

Forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Sjøkrigsskolen mener at de russiske manøvrene har ført til flere taktiske fiaskoer og betydelig større tap enn forespeilet.

– Det har vært vanskelig å konkludere med annet foreløpig enn at russisk militærledelse må ha fullstendig feilberegnet konfliktens forløp, tidslinje, operasjonskrav og ikke minst ukrainske styrkers forsvarsevne, motstandsdyktighet, utholdenhet og kløkt, sier Kvam.

ETTERRETNING: Ifølge Ina Holst-Pedersen Kvam guides Ukraina av vestlig og primært amerikansk etterretning, som i de aller fleste tilfeller overlegen Russlands egen. Foto: Forsvaret

Hun er ekspert på russisk strategisk tenkning, og viser blant annet til at russiske tropper har tatt unødvendig høy risiko og endt opp i utsatte posisjoner.

Kvam sier at det nå verserer rykter om at sjefen for den russiske generalstaben, Valerij Gerasimov, har fått sparken.

– Som Putin og Generalstabens fremste «wonderchild» vil dette i så fall sende betydelige sjokkbølger gjennom det russiske kommandoapparatet og forsvaret forøvrig, sier Kvam.

Nå er det flere tegn til at Russland trapper invasjonen kraftig opp.

RUSTER OPP: Bildet viser det som ifølge Maxar er den enorme, russiske militærkolonnen ved Invankiv. Foto: Technologies / AP

Enorm styrkeoppbygging

Ukraina-ekspert Tom Røseth ved Forsvarets høgskole mener Russland nå er inne med 80 prosent av styrkene som de hadde posisjonert rundt Ukrainas grenser før invasjonen. Det utgjør mellom 150.000 og 160.000 russiske soldater på ukrainsk jord.

Bilder av den enorme russiske militærkolonnene utenfor Kyiv har gått verden rundt.

Tirsdag våknet også ukrainerne opp til harde kamper i Kharkiv, og at det russiske forsvarsdepartementet meldte kontroll i byen Kherson.

Russerne tyr til stadig kraftigere våpen, som i Kharvik hvor de benytter klasevåpen.

Våpensystemet TOS-1 har også blitt observert.

– Rakettene har en kjemisk blanding som suger opp oksygen og lager en ildkule som ruller bortover. Særlig i tettbebyggelse, setter det sivile i stor fare, sier Geir Hågen Karlsen, som er oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole.

Russlands strategi i Tsjetsjenia og Syria har vært artilleribombing og luftangrep som skal legge byer i grus og bryte ned viljen til å gjøre motstand. Nå frykter ekspertene konsekvensene av voldsutviklingen.

– Tendensen er at vi ser en mer brutal krigføring også i byer, sier Røseth.

Han får støtte av Kvam. Hun mener det de siste døgnene har kommet eksempler på at russiske styrker viser mindre vilje enn tidligere til å begrense sivile tap på bekostning av taktiske seire.

– Det er derfor liten grunn til optimisme. Initielle krigsplaner overlever sjeldent krigens første faser. Nå ser man tydelig tendenser til et taktskifte med større prioritering av beleiringstaktikker, skreddersydd for å omringe, isolere, utsulte og utmatte ukrainske styrker, til dels også med offensiver mindre opptatt av å unngå sivil infrastruktur, sier Kvam.

Det er dessverre en forventet konsekvens av at kampene trekker mot mer urbane strøk og større befolkningssentra, mener forskeren.

MILITÆRE: Ukrainske soldater i byen Zhytomyr søndag. Foto: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Kampen om Kyiv

Selv om det skjer et taktskifte, består det strategiske målet om å ta over Kyiv.

Det er antatt at Russland samler kraft, styrker og forsyninger før det store angrepet på hovedstaden.

– Russland har gått på større motstand enn forventet, og da må de ta noen skritt tilbake. De bygger nå opp så store styrker som de trenger for å omringe byen og ta over, sier Palle Ydstebø, som er oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

UKRAINA: Tom Røseth er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Han er også leder for ukraina-programmet. Foto: Forsvaret

Røseth sier det også spekuleres i om det er en avventende stemning i Moskva om hvordan angrepet skal skje.

– De ser hvor sterke reaksjoner som kommer, og tenker nok at de bør være sikre på strategien før de angriper, sier han.

Kolonnen er ifølge Røseth militært veldig sårbar. Samtidig har Russland sterke luftvernsystemer på hviterussisk side som kontrollerer mye av luftrommet nord for Kyiv.

Ukrainerne på sin side velger å ha defensive posisjoner.

– Det er en fordel å være i en defensiv posisjon for da taper du mindre personell, sier Røseth.

HARDE KAMPER: Et treningssenter er røyklagt etter kamper i Kyiv onsdag. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Et spørsmål om tid

Til tross for enorm ukrainsk kampvilje, er styrkeforholdet mellom partene svært skjevt.

– Russland er en massiv overmakt. Mye avhenger av hvor kraftige våpen de velger å bruke. De kan male Kyiv i grus, men det vil det internasjonale samfunnet protestere sterkt mot, sier Røseth.

FORVENTER FORVERRING: Palle Ydstebø er oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Foto: Forsvaret

Ydstebø mener det kan ta dager før det store angrepet på Kyiv.

– Det kan ta flere dager med tanke på mengden styrker de kjører frem. De vil lykkes over tid, siden styrkeoverlegenheten er så stor, sier han.

Putin har selv sagt at han ønsker å unngå store sivile tap, men ekspertene tviler.

– Jeg tror ikke på det Putin sier. Ingenting av det russerne har gjort til nå, viser at de bryr seg om sivile liv. Hvis russerne mener alvor vil det ta tid og det vil bli blodig, sier Ydstebø.

BOMBEROM: Stadige flyalarmer begynner å slite på flyktninger og innbyggere i Lviv i Vest-Ukraina. Byens bomberom er vanlige kjellere under hoteller og boligblokker. Foto: Aage Aune / TV 2

Derfor bruker ikke Putin luftforsvaret

Kvam mener at en aversjon mot å anvende større ildstøtte kan være en av hovedgrunnene til russiske tap. Årsaken til hvorfor den uteblir er imidlertid mer sammensatt.

– På toppen av et forunderlig dårlig smurt maskineri, har den russiske invasjonsmakten på den ene siden gjort seg nokså sårbare for ukrainske styrker og våpensystemer.

På den andre siden viser hun til at det i Kreml verken er interesse eller behov for å etterlate staten Ukraina og dens befolkning i fullstendig ruin. Kvam tror vektleggingen av disse hensynene trolig vil fortsette å prege kampene fremover.

I tillegg opererer ikke russiske styrker i Ukraina-konflikten som de ville gjort mot en likeverdig «tungvekter» som for eksempel USA eller NATO.

– Mot Ukraina er Russland i kontrast overveldende overlegent militært. Derfor holdes Russlands luftmakt og enorme ildkraft tilbake som deeskalerende alternativ dersom andre midler og metoder skulle feile. Og der er man tydeligvis ikke enda, sett fra Moskva, sier Kvam.

Hun mener det ikke er tvil om at Russland har en god del igjen å gå på i kampkraft for å sikre større fremgang på bakken.

– Den ukrainske forsvarsevnen og viljen er imponerende, men russisk militærmakt er dessverre større – og det totale omfanget av tilgjengelige midler og metoder i den russiske verktøykassa er på langt nær i spill ennå, sier hun.

TAPSTALL: Ekspertene frykter at krigen blir voldeligere og at de sivile tapstallene vil øke betraktelig fremover. Foto: Kai Pfaffenbach

Vil bli styggere

Kvam mener man dessverre må forvente at konflikten blir en god del styggere i dagene fremover.

– Målet fremstår imidlertid fremdeles som det samme. Inntil et pro-russisk regime er installert i Kyiv med tvang, er det lite som tyder på at Kreml tråkker nevneverdig på bremsen, sier forskeren.

Ydstebø mener Russland presser på der de kan og utnytter fremgangen de får ettersom.

– De har hatt god fremgang med å få etablert en landforbindelse til Krim. De vil også presse på langs Svartehavskysten ved Odesa. Det er også antydning til at de prøver å dele landet og isolere den østlige delen med utbryterregionene. Det vil prege de neste dagene, sier Ydstebø.