Elbilene dominerer fullstendig nybilsalget i Norge nå. De rykende ferske februartallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at de denne måneden har en samlet markedsandel på 79,6 prosent.

En annen interessant faktor er at listen over de mest solgte bilene inneholder svært mange helt nye modeller.

Åtte av de 15 mest populære nye personbilene som ble registrert og sendt ut av butikk i februar, fantes rett og slett ikke på markedet for ett år siden. Det viser hvor store endringer bilmarkedet nå er inne i.

Lagt etablerte merker bak seg

En av de nye modellene er en bil som også mildt sagt skiller seg ut på norske veier. Vi snakker om den digre SUV-en E-HS9 fra Hongqi. 205 eksemplarer av denne rullet ut fra forhandlerne i februar. Dermed tar Hongqis første modell i Norge en sterk 12. plass denne måneden.

Hongqi følger også opp en sterk januar-registrering på 175 biler. Etter årets to første måneder er nykommeren inne på 15. plass blant de mest solgte bilmerkene i Norge. Med det har de lagt tradisjonsrike bilprodusenter som Opel og Lexus bak seg så langt i år.

Langt færre nye biler ut på veiene så langt i år

Hongqi E-HS9 er en av de største SUV-ene på markedet. Mange av kundene velger toppmodellen.

Langt fra billig-bil

Hongqi er forresten langt fra det eneste nye bilmerket inne på topp 20. Polestar holder en sterk 11. plass. Xpeng er på 10. plass og BYD på plass nummer 20. Det understreker virkelig at mye er i endring nå.

Prisene på Hongqi E-HS9 starter på 619.900 kroner. Vi snakker altså langt fra noen billig bil her. Men ser vi på hva du får for disse pengene, kommer den gunstig ut sammenlignet med alle konkurrenter.

Dette er en av de aller største SUV-ene du kan kjøpe i Norge. E-HS9 er 5,20 meter lang og 2 meter bred. Du kan velge mellom seks og syv seter og innvendig er luksusfaktoren høy.

En biltype spiser opp elbilenes miljøgevinst

Innvendig er luksusfølelsen høy, med eksklusive materialer og høy skjermfaktor.

Ikke noe blaff

Bilen kommer med to ulike batteripakker. På utstyrsnivåene Premium og Exclusive er den på 99 kWt, mens den på innstegsmodellen Comfort er på 85 kWt. Rekkevidden er 465 kilometer for Premium og Exclusive og 396 kilometer for Comfort.

Ifølge importøren har de solgt mest av den dyreste utgaven av bilen så langt. Det betyr Exclusive, med største batteripakke og mye utstyr. Startprisen på denne er på 771.980 kroner.

Helt fra lanseringen av bilen, har interessen vært stor. Det er derfor lite som tyder på at registreringene de to månedene er noe blaff. Her ligger det an til en jevn strøm av nye biler utover året. Leveringstiden skal ligge på et sted mellom tre og seks måneder, det er ikke ille til å være ny elbil i 2022.

Hva mener vi? Her kan du lese mer om den første testen av E-HS9

Slik ser registreringstallene for februar ut. Statistikk og tabell fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Se video av Hongqi E-HS9 under: