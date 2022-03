Tidligere skiskyttertalent drept i krigen - hylles av Eckhoff

19 år gamle Yevhen Malyshev var et av Ukrainas største skiskyttertalenter, og var på landets juniorlandslag for inntil to år siden. Da trappet Malyshev ned satsingen, for å verve seg til militæret, ifølge Expressen.

Sent tirsdag kveld melder det ukrainske skiskytterforbundet at 19-åringen har blitt drept i kamper mot russiske invasjonsstyrker i hjemlandet.

«Vi kan meddele at Yevhen Malysev på tragisk vis har gått bort. Vi sender våre inderligste kondolanser til hans familie og elskede» heter det i en uttalelse fra det ukrainske forbundet.

Den norske skiskytterdronningen, Tiril Eckhoff, hyller det avdøde talentet.

– Det er så jævlig, en 19-åring skal ikke måtte oppleve det her, han skulle fått lov til å være ungdom og henge med venner, skriver Eckhoff i en SMS til TV 2.

Det internasjonal skiskytterforbundet, IBU, skriver i en pressemelding onsdag at de utestenger russiske og hviterussiske utøvere fra sine konkurranser.

I den samme pressemeldingen uttrykker IBU sin dypeste kondolanse overfor det drepte tidligere skiskyttertalentet.

«Fremfor alt uttrykker IBU sin dypeste medfølelse med tapet av den tidligere ukrainske skiskytteren Yevhen Malyshev (19), som døde denne uken i tjeneste i det ukrainske militæret. IBU fordømmer nok en gang de russiske angrepene på Ukraina og støtten fra Hviterussland, og gjentar sitt ønske om en umiddelbar slutt på krigen» skriver IBU.

Tidligere verdensmester tjenestegjør i nasjonalgarden

Malyshev er ikke den eneste ukrainske idrettsutøveren som har måttet forsvare landet sitt. Den kjente ukrainske skiskytteren, Dmytro Pidrutjnyj, ble verdensmester i 2019, er flere ganger europamester og har deltatt i fire OL. Senest i Beijing for få uker siden.

Nå deltar han i væpnede kamper mot russiske styrker.

I et innlegg på Instagram takker Pidrutjnyj sine følgere.

– Takk til alle som skriver og bekymrer seg for meg og familien min. Takk også til de som støtter og hjelper Ukraina. For øyeblikket er jeg i hjembyen min, Ternopil, hvor jeg tjenestegjør i nasjonalgarden. Dette bildet er under en flyalarmen, skriver skiskytteren.

12. februar deltok Dmytro Pidrutjnyj i 10-kilometeren i Beijing-OL. Om lag to uker senere ble hjemlandet hans invadert. Foto: Frank Augstein

Johannes Thingnes Bø konkurrerer jevnlig mot Pidrutjnyj. Han beskriver situasjonen i Ukraina som «fryktelig».

– En større kontrast får du ikke fra idrett til det virkelige liv. Når du bytter ut skidressen med militæruniform og må ut og forsvare landet ditt, og byen din... jeg blir redd på deres vegne, sier han til TV 2.

I Östersund i 2019 tok Johannes Tingnes Bø sølv bak verdensmester Dmytro Pidrutjnyj. Foto: Jessica Gow/TT

Også Vetle Sjåstad Christiansen er sterkt preget av invasjonen av Ukraina

– Det er helt ekstremt å tenke på det som skjer i Ukraina. Vi har fått med oss at de fleste måtte verve seg til hæren, nesten alle utenlandske skiskyttere er tilknyttet militæret. Det er vel bare her i Norge og Sverige at det ikke er sånn. Så vi skjønte at de ville bli vervet da krigen brøt ut, sier Christensen, som sier det er helt vilt å tenke på.

– Folk vi konkurrerer mot til vanlig, er der nede nå og forsvarer landet sitt, og kjemper for egne og familiens liv. Det er helt surrealistisk.