Historisk høy vekst i nasjonalinntekten

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Etter et sterkt fall i pandemiens første fase i 2020 gikk prisene opp igjen, og steg deretter videre i andre halvår 2021.

I tillegg bidro gjeninnhentingen i fastlandsøkonomien etter koronapandemien samt økte rente- og utbytteinntekter i Statens pensjonsfond utland til oppgangen.

– Siden prisene på eksportvarer økte mye mer enn prisene på import, fikk Norge betydelige bytteforholdsgevinster, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

Det gjør at den beregnede disponible realinntekten for Norge, der en korrigerer for prisvekst på innenlandsk anvendelse, økte med hele 24,2 prosent fra 2020 til 2021.

Oppgangen i olje- og gasspriser sto alene for over to tredeler av oppgangen. Økt aktivitet i fastlandsøkonomien sto for knapt en seksdel.

