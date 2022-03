Elbilen gikk 16 mil for kort – importøren mener sjåføren kan ha skylden

I NAFs rekkeviddetest ble 31 elbiler kjørt en vinterrute opp på fjellet for å teste hvor langt de egentlig kjører på vinterføre. Ingen biler klarte å oppnå den offisielle rekkevidden, men ni biler hadde et rekkeviddetap på under 16 prosent.

Vinneren av testen, BYD Tang, hadde et tap på bare 11 prosent. Det betyr at selv om den har en offisiell rekkevidde på kun 400 km, så kjørte den lenger enn Skoda Enyaq IV 80 som reklamerer med opptil 528 km rekkevidde (testmodell hadde rekkevidde på 507 km).

Testen tatt tre ganger

Solveig Barstad deltok i NAF-testen på lik linje med de andre sjåførene, og kjørte i eco-modus med en forsiktig kjørestil.

Likevel gikk bilen 31,87 prosent kortere enn den offisielle rekkevidden. Det var klart dårligst i testen. Så dårlig at bilen ble testet to ganger til, og her fikk man en stor overraskelse.

Det store problemet med de offisielle rekkeviddetallene, den såkalte WLTP-syklusen, er at de er langt fra norske forhold. I den målingen blir bilen kjørt i 23 graders varme, og det er 52 prosent bykjøring og 48 prosent landevei. Altså langt fra den fjellturen nordmenn skal på om vinteren.

Siden den tohjulsdrevne Skodaen gikk 32 prosent kortere enn reklamerekkevidden, velger NAF og bladet Motor å kjøre den samme ruta en gang til. Denne gangen er det høyere temperatur, men også en del motvind. Resultatet blir 346 kilometer, altså en kilometer kortere enn den første testen. Både Peter Raaum i Motor og Solveig Barstad kjørte bilen inn til siden når de med gassen i bånn var nede i en fart på 20 km/t, for å unngå trafikkfarlige situasjoner.

SLUTT: Her må Skodaen opp på bergingsbilen etter 347 kjørte kilometer. Foto: Glenn Aaseby.

– Sjåføren har mye å si

Men Skoda-importør Møller mener resultatet er feil. De kjører derfor samme rute med dårligere vær enn i den opprinnelig testen, men med nesten tre grader høyere temperatur. Resultatet blir 416 kilometer rekkevidde, og Møller skriver i et leserinnlegg på Motor sine nettsider:

«Åpenbart har sjåføren mye å si, hvor en erfaren elbilist etter alle solemerker vil oppnå bedre rekkevidde enn en uerfaren. Under testen var det tilfeldig hvilke biler som ble kjørt av drevne elbilister», skriver kommunikasjonssjef Christine Eiken Winther i Skoda og kommunikasjonssjef Lars Joakim Hanssen i Volkswagen.

Detaljerte tall på de tre testene:

- Km kjørt 0 50 km 100 km 150 km 200 km 250 km 300 km 350 km 400 km Tall ved stopp Værforhold Test 1 (Solveig Barstad) Batteriprosent 100 86 70 60 46 32 17 1 - 1 - Km-rest oppgitt - 325 250 224 179 125 83 0 - 347 - Forbruk kWh/100 km - 20,1 22,2 19,0 18,9 19,0 19,4 20,3 - 20,3 - Temperatur 0 -8 0 -5 -6 -8 -5 -2 - -2 Våt veibane (saltet), sol Test 2 (Motor) Batteriprosent 100 87 69 58 45 30 15 0 - 0 - Km-rest oppgitt - 334 250 224 179 125 58 0 - 346 - Forbruk kWh/100 km - 18,4 22,2 19,7 19,3 19,7 21,0 - 21,0 - Temperatur 5 4 0 2 3 1 -2 -4 - -4 Tørr vei, kraftig vind, sol Test 3 (Møller) Batteriprosent 100 83 72 62 50 37 23 8 0 0 - Km-rest oppgitt - 312 272 244 206 170 121 30 0 416 - Forbruk kWh/100 km - 20,3 20,3 18,1 18,1 17,8 17,9 18,8 18,1 17,8 - Temperatur 7 0 0 -4 -4 -1 -5 -4 -2 -2 Nedbør, etterhvert opphold

Motors redaktør Peter Raaum har testet en mengde forskjellige elbiler de seneste årene, og Solveig Barstad har nesten ti års erfaring som elbil-sjåfør.

Skoda-importøren svarer

– Hvordan vil du forklare at vi fikk så kort rekkevidde med bilen deres?

– Vi har undersøkt bilen for å se om det kunne være noe galt med den, og det er det ikke. Så vi tror ytre påvirkning. Det er en lang rekke årsaker som kan påvirke rekkevidden til en elbil under kjøring. Typisk temperatur, eller så banale ting som uflaks i et lyskryss som gjør at man kommer inn i et trafikkbilde som gir en annen flyt enn andre biler i testen.

– Dette gjør at du får et dårligere rekkevidderesultat enn det du, og i hvert fall vi, skulle ønske oss, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Øyvind Rognlien Skovli, i Harald A. Møller AS som importerer Skoda til Norge.

Både Solveig og Motors redaktør kom like langt med bilen. Så Solveig lurer fortsatt på hvorfor Møller kom syv mil lenger.

– En ting er sjåføren, og så skal ikke jeg legge skylda på deg for den rekkevidden du fikk i første runden, men det kan igjen være kjøremønsteret, vindforhold, bruk av brems og gass og sporvalg underveis, om du treffer den tørre asfalten i den oppkjørte veibanen, eller om du ligger der hvor det er vått eller snø.

– Du sier at det avhenger litt av sjåføren, men hva skal til for å være en skikkelig god elbilsjåfør?

– Det jeg kan si om siste generasjon elbiler er at kravene til sjåføren er vesentlig mindre enn for et drøyt tiår siden da elbilene var nye på markedet. Men skal man oppnå maks rekkevidde er det mange type tips og grep man kan ta for å lykkes med det, og det hjelper vi kunden med.

Positiv til offisiell vinterrekkevidde

– I reklamen er dere ikke veldig opptatt av å fortelle hvor mye kortere vinterrekkevidden er enn den oppgitte WLTP-rekkevidden. Hvorfor ikke det?

– NAF og Motor har vært høyt på banen allerede med et ønske om at man skal ha en egen WLTP-rekkevidde tilpasset nordiske kjøreforhold, og det er vi veldig positive til. Det mener vi er et grep norske forbrukere vil ha glede av å få mer kjennskap til. Nå er vi pålagt å oppgi WLTP-rekkevidden som ble målt etter dagens testmetode i markedsføringen av bilene våre, og vi forholder oss selvfølgelig til det. I møte med kundene våre er vi åpne og ærlige om redusert rekkevidde på vinteren, sier Øyvind Rognlien Skovli i Harald A. Møller AS.

Hvor mye viser rekkevidde-kalkulatoren?

Han henviser til en rekkevidde-kalkulator som Skoda har på nettsiden sin. TV 2 hjelper deg prøver denne med modellen som går 528 kilometer, ifølge WLTP-normen. Vi velger kriteriene vinter, landeveiskjøring, økonomisk kjøring og bare sjåfør i bilen. Temperatur på inneklima i bilen er satt til 21 grader. Ifølge kalkulatoren skal da bilen kjøre 361 km (14 kilometer lengre enn Solveig Barstad kjørte i første test). Hvis du kjører motorvei, blir rekkevidden på Skoda Enyaq med tohjulsdrift redusert til 284 km på vinterføre.

Heldigvis har mange av bilprodusentene slike rekkevidde-kalkulatorer på sine nettsider. Det kan være lønnsomt å sjekke ut disse før du kjøper din nye bil.