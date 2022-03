Manchester United-legenden refses for disse Putin-bildene

Da Russland arrangerte fotball-VM i 2018, var Peter Schmeichel ambassadør for mesterskapet. Den tidligere Manchester United- og Danmark-keeperen reiste rundt i vertslandet på den statskontrollerte TV-kanalen, Russia Todays regning, som en del av VM-arrangørens PR-kampanje.

Ved flere anledninger ble Schmeichel avbildet sammen med den russiske presidenten, Vladimir Putin. Disse bildene har dukket opp igjen i både sosiale- og redaktørstyrte medier etter den russiske invasjonen av Ukraina.

– Jeg hadde ikke i min villeste fantasi forestilt meg at det som har skjedd, ville skje, sier Schmeichel om invasjonen til danske Ekstrabladet.

Overfor den danske avisen sier Schmeichel at han ikke skjønner hvorfor han nå skal stå til ansvar for de fire år gamle bildene.

– Jeg er med i «Fifas Legend Scheme», og det er der bildene med Putin kommer fra. Vi var mange som var i Russland og det er fire år siden, sier den tidligere keeperen.

Han sier han er opptatt av fotball og ikke politikk.

På spørsmål om hvordan bildene ut i lys av krigen i Ukraina, svarer Scmeichel slik:

– Det som foregår nå, kunne jeg ikke forestille meg for fire år siden. Det kunne jeg heller ikke for to uker siden, og det tror jeg ikke det var noen som kunne. Å plassere noe form for ansvar på meg, for noe som har skjedd i 2018, synes jeg vil være veldig feil og trist for meg, sier den tidligere målvakten.

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, retter kritikk mot Schmeichels samarbeid med Fifa og Putin.

– Det er fryktelig naivt å tro at man kan fjerne fotballen fra politikken. Det går ikke an å stille opp på kose-TV i regi av Putin, og hevde at man bare er opptatt av fotballen. Da har man gjort seg til et politisk verktøy. Det må man kunne stå for, sier Berg.

Hun skjønner at det var vanskelig for Schmeichel å forutse at Putin ville invadere Ukraina i 2018.

– Likevel visste man allerede da at han var en totalitær leder som hadde igangsatt militære operasjoner. Allerede kom det skarp kritikk mot Schmeichel.

I 2018 møttes (fra v.) tidligere fotballspiller Lothar Matthaus, Fifa-president Gianni Infantino, Vladimir Putin, visepresident i det russiske fotballforbundet Nikita Simonyan, Peter Schmeichel og tidligere fotballspiller Jorge Campos Navarrete i Kreml. Foto: Alexei Druzhinin

– Han legger seg på en linje hvor han bare bryr seg om fotball, og ikke politikk. Når fotballen er blitt så politisk som den har, går ikke det an. Når man tar på seg et slikt verv som Schmeichel gjør, har et ansvar for å sette seg grundig inn i hva man er med på, mener Berg.

– Hva får fotballprofiler til å delta i slike PR-kampanjer?

– Det kan være økonomisk motivert, eller det kan bunne i et ønske om oppmerksomhet eller å tilhøre en elite. Andre tar kanskje ikke et bevisst valg rundt det. Å være så ignorant, holder rett og slett ikke, svarer Berg, og utdyder:

– Å si at man ikke vet, er ikke lenger en unnskyldning. Det er så mye oppmerksomhet rundt sportsvasking og hvordan fotballen brukes for å fremme ulike agendaer, at man har et ansvar for å vite hva man stiller opp på., sier Berg.

– En hvilepute

Ekstrabladet spør Schmeichel direkte om han angrer på at han var en så delaktig part i Russland-VMs PR-kampanje, etter at Ukrainske byer bombes av landets styrker.

– Det er klart at når han (Putin, jour.anm.) gjør det, og Russland gjør det, så er det ikke morsomt å ha vært involvert på noe nivå. Men jeg var ikke dypt involvert i noe, og jeg kan ikke gjøre noe som helst. Det er fire år siden, og jeg dekket et VM-sluttspill. Det er det eneste jeg gjør, jeg blander meg ikke i noe annet, sier Schmeichel.

Også den gang mottok han kritikk for sin jobb som ambassadør for Russland-VM.

– Jeg var veldig overrasket over hvor massiv kritikken var den gang. Jeg tok julingen den gang, stoppet opp og lærte av det. Nå står jeg her igjen, og det synes jeg er litt urettferdig. Mer vil jeg ikke si, sier Schmeichel.

I sin rolle som Fifa-ambassadør, har han også vært i Qatar for å kaste glans over den kommende VM-arrangøren, som får sterk kritikk av Amnesty for en rekke forhold.

– For meg handler det om fotball, og politikken må de som er valgt og har en karriere innen politikk ta seg av, sa Schmeichel da.

Mina Finstad Berg sier det for lenge har vært en hvilepute at man ikke skal blande fotball og politikk.

– Fotballen har fått gjemme seg bak klisjéen om at den ikke skal være politisk. Det har gjort at mange har fraskrevet seg ansvar når det for eksempel kommer til viktige verdispørsmål og politiske saker, sier sportskommentatoren.

– Denne saken viser faren ved å være kompis med totalitære ledere. Ledere som Putin bruker fotball og sport aktivt for å fremme sin agenda, det har vi sett en rekke eksempler på de seneste årene. Når man stiller opp på deres premisser, har man et ansvar.