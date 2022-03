Ukrainske Svitolina slo russer – gir prispengene til hæren

– Jeg spiller ikke disse kampene bare for meg selv, sier Elina Svitolina.

Den ukrainske tennisstjernen Elina Svitolina slo Anastasia Potapova i Monterrey Open. Alle pengene hun vinner i turneringen, går til den ukrainske hæren.

Svitolina vant kampen natt til onsdag 6-2, 6-1. Hun var preget av situasjonen i sitt hjemland og stilte opp i gule og blå klær.

– Det var en spesiell kamp for meg i dag, sa 27 år gamle Svitolina.

– Jeg er veldig trist, men jeg er glad for å spille tennis her, la hun til.

Hun legger ikke skjul på at hun spilte for noe større enn seg selv.

– Jeg spiller ikke disse kampene bare for meg selv, jeg spiller for landet mitt. Jeg spiller for å hjelpe den ukrainske hæren og folk i nød. Alle seire jeg kommer til å ta, blir meget spesielle, sier Svitolina.

Seieren i første runde gir ukraineren 2675 dollar, nesten 24.000 kroner.

– Alle pengene kommer til å gå til den ukrainske hæren, sa Svitolina etter kampen til stor jubel fra publikum.

Svitolina trakk seg først fra turneringen før sitt møte med russiske Potapova. Senere opplyste WTA (kvinnenes tour) og ITF (Det internasjonale tennisforbundet) at russere nektes spill i lagturneringene, men får fortsette på herrenes og kvinnenes tour – uten flagg eller nasjonsbetegnelse.

Det fikk Svitolina til å ombestemme seg.



Også hennes russiske motstander Potapova har gjort sin mening om krigen klinkende klar.

– Jeg er mot sorg, tårer og krig. Fred forener verden, skrev hun på Instagram før kampen.

Svitolina har vært i en Grand Slam-semifinale ved to anledninger og er for tiden rangert som nummer 15 på verdensrankingen.

(©NTB)