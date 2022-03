Putin samler amerikanerne

Washington DC (TV 2) Mens kortesjen med den amerikanske presidenten rullet bortover Pennsylvania Avenue ble europeiske byer bombet. Under sin aller første State of the Union, kunne president Joe Biden forsikre seg om at amerikanske politikere står samlet i det som er aller viktigst akkurat nå – fred og sikkerhet i Europa. Og i Verden.

På sin vei fra Det hvite hus til Kongressen på Capitol Hill, kunne Biden se en og annen plakat med Trumps navn, men enda flere støtteerklæringer til det ukrainske folket. Men, han så også nasjonalgardens soldater, pansrede kjøretøy og nybygde barrikader. Frykten for et nytt 6. januar, et nytt angrep på demokratiet ligger fortsatt over byen jeg har kalt mitt hjem i fem år – den amerikanske hovedstaden.

I strupen på Putin

Det kunne virke som om det giftige politiske klimaet som har tynget amerikansk politikk de siste årene har opphørt. I hvert fall delvis. Håpet om at pandemien snart er bekjempet, brer om seg. Krangling om munnbind og vaksiner er kanskje snart historie.

«I fjor delte Covid-19 oss. I år er vi samlet igjen,» sa Biden til stående applaus.

USAs 46. president gikk rett i strupen på sin russiske kollega, Vladimir Putin. «Putin har forregnet seg. Han møtte det ukrainske folket». Mens applausen ljomet mellom kongressens vegger satt Ukrainas ambassadør Oksama Markarove på galleriet som æresgjest med førstedame Jill Biden ved sin side. I hånden hold hun et lite ukrainsk flagg. De blå og gule fargene gikk igjen på kveldens slips, bluser og tørklær.

Farlig skatteløfte

«Putin har gjort oss sterkere,» sa Joe Biden. «Europa er mer samlet. Vesten er mer samlet». Alle vet at det ikke var Vladimir Putins mål da han beordret et fullskalaangrep på nabolandet Ukraina.

Kveldens hovedperson, var i tillegg til Biden selv, den russiske presidenten. Foto: MAXIM SHEMETOV

En del republikanere ble sittende uten å slå hendene sammen da Biden begynte å snakke om den gigantiske pakken som skal løfte USA ut av en foreldet infrastruktur. Som sin forgjenger lovet Biden at det nå skal bli fart i økonomien og at amerikanske arbeisplasser skal beskyttes. Flere jobber og høyere lønninger.

Mens verden trues av en høyst usikker sikkerhetssituasjon tok Joe Biden også sjansen på å love at skattene ikke skal økes for de som tjener under 400 000 dollar (ca 3,5 millioner kroner). Han vet at et slikt løfte kan føre til politisk nederlag ved neste valg.

Krigen

Men hvem vet om historiens eldste president stiller igjen. Bak ham satt visepresident Kamala Harris nikkende, med speaker Nancy Pelosi ved sin side. Han er en av nyere histories minst populære presidenter, men har fortsatt tid til å løfte seg opp fra begredelige resultater.

«Det er i slike øyeblikk vår karakter formes,» sa Joe Biden da han mot slutten av talen igjen kom tilbake til det som er i alles tanker også her USA akkurat nå – krigen i Europa.

Hundretusener er på flukt i Europa. Her på polsk side av grensen til Ukraina. Foto: Visar Kryeziu

«Vi skal redde demokratiet,» lovet den amerikanske presidenten.

«Dette er vårt øyeblikk».

Hvis den russiske presidenten holdt seg våken i natt, ble han vitne til et samlet USA. Men, det er langt fra sikkert at det vil skremme ham spesielt mye. Joe Biden kom ikke med nye trusler ut over en slags skråsikkerhet om at Putin er i ferd med å svekke Russland betydelig.