Biden: – Vi står sammen med Ukraina

Joe Bidens sier Russland tok feil om vestens svar på angrepene i Ukraina da han holdt sin første «State of the Union»-tale for Kongressen.

– For seks dager siden søkte Russlands Vladimir Putin å ryste grunnvollen til den frie verden og trodde verden ville bøye seg for hans truende framgangsmåter. Men han feilberegnet voldsomt, sa Biden i sin tale til Kongressen natt til onsdag.

«State of the Union» er presidenten i USAs årlige oppdatering på den politiske situasjonen i landet. Talen er den viktigste for enhver president og dette er første gang Joe Biden holder den. Han åpnet talen med å adressere situasjonen i Ukraina.

– Putins krig var overlagt og uprovosert. Han avviste forsøk på diplomati. Han trodde Vesten og NATO ikke ville svare. Og han trodde han kunne dele oss her hjemme. Putin tok feil. Vi var klare, sa Biden.

Han la vekt på at sanksjonene fra Vesten vil slå hardt ned på russisk økonomi og svekke deres militære.

– Putin er nå mer isolert fra verden enn noen gang.

Han kalte den russiske presidenten for en diktator. I tillegg gikk han hardt ut mot russiske oligarker og korrupte ledere som Biden sa har tjent milliarder av dollar fra Putins regime.



Se talen øverst i saken.

Stenger luftrommet

Biden kunngjør at USA stenger amerikansk luftrom for russiske fly og føyer seg inn i rekken av land som har forbyr russiske flygninger over landet.

– I kveld kunngjør jeg at vi vil slutte oss til våre allierte i å stenge amerikansk luftrom for alle russiske flyvninger, ytterligere isolere Russland og legge til ytterligere press på økonomien deres, sa Biden.

Tidligere i uken stengte også Norge, Danmark, Sverige, Island, Tyskland luftrommet for russiske fly. Også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kunngjorde søndag at EU stenger luftrommet i alle EU-landene for russiske fly.

Skal ikke kjempe i Ukraina

Biden understreker at USA ikke vil utplassere soldater til Ukraina som følge av Russlands invasjon.

– La meg være klar: Våre styrker er ikke engasjert og vil ikke engasjere seg i konflikten med russiske styrker i Ukraina, sa han.

I stedet vil amerikanske styrker støtte NATO-allierte i tilfelle Putin beveger seg vestover. Amerikanske bakkestyrker, skip og luftskvadroner er mobilisert i Polen, Romania, Latvia, Litauen og Estonia, ifølge Biden.

Han har tidligere gjort det klart at USA står fast ved artikkel 5-prinsippet, som går ut på at et angrep på ett Nato-land er et angrep på alle medlemslandene.

Viste støtte

Kongressrepresentantene svarte med stående applaus til ære for ukrainerne da president Joe Biden innledet talen.

– Vær så snill og reis dere hvis dere kan, og vis at ja, USA står sammen med det ukrainske folk, sa Biden i starten av talen.

Ukrainas ambassadør i USA, Oksana Markarova, var tilstede og satt ved siden av førstedame Jill Biden med et ukrainsk flagg i hånden. Presidenten ba henne reise seg og hun fikk stor applaus.

Flere av representantene i salen hadde med seg ukrainske flagg. Og flere hadde kledd seg i gule og blå klær.