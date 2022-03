Guttene er adskilt fra foreldrene: – Det er veldig skummelt

Nok en gang uler flyalarmen, og Dima og lagkameratene strømmer ut av rommene sine.

– Alarmen går, sier Dima.

Alle løper ned trappen, de vet godt veien til rommet de bruker for å søke dekning.

– Det er den fjerde alarmen bare til nå i dag, forteller Dima.

Krigen startet midt i turneringen

Guttelaget vi møter er i Tsjernihiv og spiller på fotballaget Desna.

Forrige uke reiste de hit, syd for Kyiv, for å spille turnering.

– Vi rakk bare å spille en kamp. På den andre dagen startet krigen, forteller Dima, mens vi sitter og venter på at flyalarmen skal gi seg.

ALARMEN GÅR: For fjerde gang i dag kan flyalarmen høres i det fjerne. Guttene blir i kjelleren til faren er over. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Og da russerne angrep Kyiv, ble det umulig for guttene å reise hjem. Byen de kommer fra ligger nord for hovedstaden, og har blitt utsatt for kraftige angrep fra de russiske styrkene. Dima og de andre guttene holder kontakten med familiene sine via telefon. Og det de blir fortalt er ikke gode nyheter.

– Situasjonen er grusom. Skyting, bombing. Foreldrene våre er redde. Hele byen er redd. Det er veldig skummelt, sier Dima.

Tar seg av guttene

De har sittet fast her helt siden krigen startet torsdag morgen i forrige uke. Natalia, som driver gjestehuset, tar seg av guttene som om det skulle være hennes egne.

– De er slitne, men holder ut. Det er flotte gutter. Tusen takk til foreldrene for å ha sørget for at de har blitt så fine barn, sier Natalia til TV 2.

Gjestehuset er fullt av flyktninger som kommer fra alle kanter i landet. Stort sett overnatter de bare en dag før de reiser videre. Mange kommer fra de mest krigsherjede områdene, og håper de klarer å krysse en av grensene og komme seg i trygghet.

GRÅTER FOR UKRAINA: – Vi skal bygge alt opp igjen, bare menneskene overlever. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Det kommer flyktninger fra Mariupol, Kharkiv, Kherson, Kyiv og mange andre steder, forteller hun.

Krigens herjinger har ikke nådd området TV 2 er i. Men på TV-skjermen i resepsjonen ruller bildene fra ødeleggelsene andre steder i landet over skjermen døgnet rundt. Natalia er rystet over det hun ser.

– Jeg er så lei meg for våre menn som blir drept i krigen. De er vårt eneste håp.

Ber om mer hjelp

Mens TV 2 står og snakker med Natalia kommer nyheten om at Norge vil gi våpen til Ukrania.

– Tusen takk, sier hun.

Men Natalia mener Ukraina trenger enda mer hjelp, dersom de skal klare å redde landet fra å bli tatt av Russland.

– Vi ber om hjelp! Alle land i Europa og USA, vær så snill! Send hjelp til soldatene våre, sånn at de har det de trenger for å beskytte oss og dem selv, sier Natalia med tårer i øynene.

Sterk lagånd

Selv om krigen herjer som verst, beholder Dima og guttene lagånden.

– Alle på laget er venner. Vi støtter hverandre. Vi holder hverandre oppe, forteller Dima.

De får tiden til å gå med kortspill, chatte på mobilen, lese bok og prate med hverandre. De forsøker å holde tankene borte fra krigen, men det er ikke lett.

AVSKÅRET: Krigen som herjer Ukraina gjør at Dima ikke kan dra hjem til mamma, pappa og hans nyfødte lillebror. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Jeg er sint og fortvilet! Hvorfor skjer dette? Jeg skjønner det ikke. For hva? Det var så bra her før det skjedde, sier en fortvilet Dima.

Og selv om guttene er tapre og støtter hverandre, tenker Dima støtt på mamma, pappa og den to uker gamle broren, som alle tre er fanget midt i krigshelvete.

– Jeg er veldig bekymret for dem. Jeg har en rar følelse inni meg. De er der og har det fælt. Og vi er her, langt borte. Og jeg kan ikke hjelpe dem. Jeg er veldig bekymret, sier 16-åringen.