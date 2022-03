Girl in Red avlyser konserter i Russland

Det deler hun med sine 2,3 millioner følgere på Instagram.

«Jeg er utrolig lei meg for å måtte si at jeg avlyser mine konserter i Russland i år. Det knuser hjertet mitt å tenke på alle mine russiske fans som nå lider under konsekvensene av Putins regime, og alle som akkurat nå kjemper for sitt liv i Ukraina», skriver Ringheim.

AVLYSER: Ringheim avsluttet beskjeden med det ukrainske flagget. Foto: Instagram / @girlinred

Girl in Red, som for tiden er i USA for å turnere, skulle egentlig opptre i Moskva og St. Petersburg senere i år. Begge konsertene var utsolgt.

Forrige måned ble artisten for alvor anerkjent av Norge, med hele syv Spellemann-nominasjoner, som er historisk mange.

Internasjonalt har hun allerede en solid følgerskare. I fjor slapp hun debutalbumet «If I Could Make It Go Quiet», som mottok ros fra Taylor Swift, og ble samme år valgt ut som oppvarmer for Billie Eilish.

Artister boikotter Russland

Girl in Red er dermed en av de mange artistene som den siste tiden har valgt å avlyse konserter.



Søndag annonserte Green Day at de ikke ville opptre i Moskva, som var en del av deres «Hella Mega»-turné, hvor også gruppene Fall Out Boy og Weezer er med, melder CNN.

Også den britiske artisten Yungblud (24) har kunngjort at han ikke vil opptre etter invasjonen. «Hjertet mitt er med dere - dere har allerede vist styrke og besluttsomhet og stått imot denne unødvendige invasjonen», skrev artisten til det ukrainske folk.