Lars Arne Nilsen raser mot NFF og NTF: – Hadde aldri skjedd mot en toppklubb

Åttedelsfinalen i NM mellom Aalesund og Bodø/Glimt blir ifølge AaFK-trener Lars Arne Nilsen flyttet til førstkommende søndag. AaFK har gitt klar beskjed til både Glimt, NFF og NTF om at Aalesund ikke klarer å stille med et lag.

Åttedelsfinalene, eller fjerde runde, i NM er ifølge spillplanen berammet til å gå av stabelen søndag 13. mars. Tirsdag kveld forteller Aalesunds trener Lars Arne Nilsen til TV 2 at Norges Fotballforbund skal ha omberammet kampen til førstkommende søndag. Det med støtte fra Norsk Toppfotball som er interesseorganisasjonen for klubbene i Eliteserien og 1. divisjon.

Det skal være på grunn av den imponerende prestasjonen til Bodø/Glimt i Conference League hvor de tok seg videre etter å ha slått ut Celtic. Dermed skal de møte nederlandske AZ Alkmaar 10. mars og 17. mars.

Det får vannet til å koke over hos Nilsen som raser mot forbundets avgjørelse. Årsaken til det er at Aalesund nå er rammet av et koronautbrudd hvor både sentrale spillere og trenere har testet positivt. Det kommer på toppen av en skadeliste hvor Sigurd Haugen, Torbjørn Kallevåg, Kristoffer Barmen, Mamadou Diaw og Oscar Solnørdal.

– Jeg har ikke ord på hvor forbannet jeg er. Jeg har aldri vært med på en slik behandling. Glimt har gjort en kjempeprestasjon og vi skal både hjelpe de og hylle de for det de oppnår. Men forbundet må behandle alle rettferdig. Vi skulle gjerne møtt Glimt senere, men søndag går ikke.

– Sier du at dere ikke vil stille til kamp om den spilles førstkommende søndag?

– Vi stiller ikke opp på søndag om den går da. Det har vi gitt klar beskjed om til både Glimt, NFF og NTF. Vi har ikke sjanse. Vi har nå fått beskjed om at det blir sånn, men da får Glimt en walkover til kvartfinalen. Det med NFF sin velsignelse.

Nilsen forteller videre at det var nye sykdomstilfeller tirsdag. Der har de imidlertid ikke fått testet alle for koronaviruset.

AaFK-treneren forteller at de har forsøkt å fått den utsatt frem i tid, men at de ikke har fått støtte fra NFF. Ifølge Nilsen har Aalesund vært svært tydelige overfor NFF om at de ikke kunne spille førstkommende helg. Han er klar på at klubbene må behandles rettferdig selv om Aalesund er en nyopprykket og «liten» klubb.

– Denne kampen var vår store kamp og den vi har forberedt oss på i hele vinter. Vi drømmer om en cupfinale. Nå blir vi frarøvet den muligheten. Dette er en forskjellsbehandling på store og små klubber. Dette hadde aldri skjedd mot en toppklubb, sier Nilsen tydelig frustrert.

Konkurransedirektør i Norges Fotballforbund Nils Fisketjønn bekrefter til TV 2 at det per nå er riktig at det ligger an til at den nevnte kampen flyttes til førstkommende søndag.

– Det er veldig forståelig at de synes det er urettferdig. Saken kom på vårt bord på fredag 18. februar fra Bodø/Glimt etter et fantastisk resultat i Glasgow. Aalesund ble så kontaktet mandag 21. februar. Det ble behandlet hos både NFF og NTF med en stor enighet om at dette skal vi få til på bakgrunn av at dette betyr så mye for norsk fotball, sier Fisketjønn til TV 2.

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball Leif Øverland hadde ikke anledning til besvare TV 2s spørsmål angående saken tirsdag kveld.