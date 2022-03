Ukraina-krigen stopper produksjonen av elbiler

Krigen i Ukraina får konsekvenser også for bilbransjen. Det handler om mangel på deler, som rammer produksjonen. Samtidig har flere bilprodusenter gått ut og erklært at de stanser salget av sine modeller i Russland. Det er i tråd med boikotten vi nå ser fra en rekke bransjer.

Flere store aktører slet allerede før krigen. Korona-pandemien og deretter internasjonal mangel på halvledere, gjorde at produksjonen bremset opp hos flere. Resultatet har vært lang ventetid på en del bilmerker og modeller for forbrukerne.

Nå forsterker altså Urania-krigen dette ytterligere. VW, Audi og Cupra er noen av de som rammes av konflikten.

Det skriver det anerkjente bilnettstedet Automotive News Europe

Fabrikken i Dresen som produserer VW ID.3 må stenges som følge av delemangel fra Ukraina.

Får viktige deler fra Ukraina

Volkswagen-konsernets globale leverandørnettverk omfatter mer enn 40.000 aktører. Flere av disse produserer sine deler i den østlige delen av Ukraina. Blant annet viktige ledningsnett. Konflikten skaper nå forstyrrelser i forsyningskjeden. For VW er situasjonen såpass prekær at de velger å stoppe produksjonen ved to av sine fabrikker.

Det er særlig de helelektriske modellene som rammes. Deres fabrikk i Zwickau er en av dem som nå stenger. Den er for tiden Volkswagens viktigste europeiske produksjonssted for elbiler.

Zwickau-fabrikken alene produserer rundt 1.200 elbiler av de ulike merkene, hver eneste dag.

Les også: Båt med over 4.000 biler begynte å brenne – nå har den sunket

Zwickau-fabrikken produserer bare elbiler. Der bygges 1.200 biler daglig.

Rammer modeller nordmenn venter på

Der bygges elbilene VW ID.3, VW ID.4, VW ID5, Audi Q4 e-tron og Cupra Born. Dette er modeller som mange nordmenn venter på.

Den andre fabrikken som stenges ligger i Dresden. Der bygges blant annet VW ID.3.

Hvor langvarig nedtegningen av de ulike fabrikkene blir, er foreløpig uklart. Det avhenger av hvordan konflikten utvikler seg. I første omgang stoppes den for noen dager, heter det i en uttalelse fra VW-gruppen.

De har også nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede konsekvensene av nedstengningen.

Les også: VW har ikke produsert så få biler siden 1958

Video: Her er produksjonen i gang av en helt ny VW, nemlig ID.5