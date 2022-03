Forrige uke offentliggjorde Christian Berge at han gir seg som landslagssjef og blir trener i Kolstad.

Allerede uken etter var han klar for sin første, offisielle treningsøkt med laget.

– Nå er det et nytt kapittel som skrives fra i dag og det er jeg glad for, fortalte Christian Berge til TV 2 første offisielle arbeidsdag tirsdag

Kjelling som landslagssjef?

Onsdag skal Berge debutere på trenerbenken sammen med Stian Gomo og Erlend Sagosen i Kolstad Arena. Der møter Kolstad, som ligger på femteplass i REMA 1000-ligaen, andreplassen Drammen.

– Det blir en kamp med et enormt tempo. Masse energi og masse tenning fra begge kanter. Så blir det den avtroppende mot den påtroppende landslagssjefen, forteller Gomo.

Kolstad-treneren sikter mot drammenstrener og tidligere landslagsspiller, Kristian Kjelling. Berge skal være landslagssjef for håndballgutta i Golden League i mars og slutter seg helt til Kolstad 1.mai.

Og en ny landslagssjef må ansettes.

DHK: Kristian Kjelling er trener for Drammen og spilte selv i klubben fra 1998 til 2001. Foto: Javad Parsa

– Kunne Kjelling vært riktig mann til å ta over?

– Ja, det tror jeg, og det samme med mange andre der ute som kan gå inn og gjøre en god jobb. Det er et veldig stort potensiale i det laget. Jeg håper at neste trener får ta det neste skrittet opp til toppen. Det hadde vært vanvittig bra, forteller Berge.

Kjelling har vært DHK-trener siden 2016 og har kontrakt til sesongen 2024/2025.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, tror også Kjelling er med i vurderingen i ansettelsen av ny landslagssjef.

– Vi har en tradisjon i Norge for å rekruttere nordmenn. Jeg er ganske sikker på at Kristian Kjelling er et navn som ligger i en sånn bunke som skal vurderes, sier Svele og legger til:

– Kjelling tikker av på en del ting. Han har en stor karriere som håndballspiller. Han har valgt å satse på trenerkarrieren og er i Drammen. Det er ikke veldig ulikt Christian Berge som hadde en spillerkarriere, og så kom han hjem på et punkt og tok trenerjobben i Elverum før landslaget.

En av verdens beste

Berge ønsket en delt trenerrolle der han både kunne være landslagssjef og trener for Trondheims-klubben, men det har vært uaktuelt for styret i Håndballforbundet. Det ble jobbet med en alternativ plan som kunne gi Berge mer aktiv tid som trener i tillegg til jobben som landslagssjef. 48-åringen valgte å ta trenerjobben i Kolstad.

– Det er som en helt annen hverdag. Jeg står opp på morgenen og gleder meg. Tidligere stod jeg opp, skulle kose meg med video i fire timer og ble sittende alene. Alle de du ønsker å snakke med har sitt daglige virke. Du får ikke kontakt der heller, for enten så er de på trening eller driver med sin egen analyse. Det har vært utfordrende, forteller Berge til TV 2 fra kontoret utenfor Kolstad Arena.

Nå er han i trenerteam sammen med Stian Gomo, Erlend Sagosen og Ole Martin Viken.

– Det er en av de beste trenerne i verden, og å få de øynene og tankene inn på et lag som har høye ambisjoner i fremtiden er alfa omega, forteller Gomo som har hovedansvar for forsvarsspillet.

Erlend Sagosen støtter det Gomo sier og legger til:

– Han er som en liten guttunge å ha med seg. Det kribler i hele mannen. Det er kjempe artig, sier Sagosen om kollegaen.