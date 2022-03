Mener Putin har to alternativer

Russland og president Vladimir Putin fortsetter å angripe Ukrainas hovedstad Kyiv med full styrke.

Tirsdag sprengte en rakett TV-tårnet i byen, hvor minst fem personer ble drept.

Russland har også gått ut med en advarsel til byens innbyggere om at det vil komme flere angrep, og at det beste er å forlate byen.

Forbredelsesfase

Slaget om Kyiv er altså i gang for fullt, men det er ventet at situasjonen ytterligere kan eskalere de kommende dagene.

Palle Ydstebø er oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Han sier til TV 2 at innbyggerne i Kyiv har ganske mye ille i vente.

RUINER: Oberstløytnant og leder for seksjon for landmakt ved krigsskolen frykter Kyiv vil bli lagt i ruiner. Foto: TV 2

– De angrepene man ser nå, er presisjonsangrep med kryssmissiler og raketter mot kritisk infrastruktur. Dette er angrep som vil være som en forberedelsesfase for det som vil se ut som et mer massivt gjennombruddsangrep, sier Ydstebø til TV 2.

– Vil sitte igjen med en ruinhaug

Oberstløytnanten sier vi i verste fall vil se et angrep mot byen fra alle kanter.

I RUINER: Den tsjetsjenske byen Grozny ble lagt fullstendig i ruiner under den andre tsjetsjenske krigen i 1999. Nå frykter forsvarseksperter det samme vil skje med Kyiv. Foto: Ruslan Musayev

– Hvis russerne har bestemt seg, har de styrker nok til å ta Kyiv. Hvis ukrainerne bestemmer seg for å sloss for hver meter med by, vil de sitte igjen med en ruinhaug, slik vi så i Grozny i den andre tsjetsjenske krigen, sier Ydstebø.

Ultimatum

Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, sier til TV 2 at han ser for seg at Vladimir Putin har to alternativer.

– Det ene er at de prøver å gå rundt hele byen, omringe den og kanskje gi ukrainere et ultimatum, sier han.

Det andre alternativet Hågen Karlsen peker på er å gå mer direkte på, og at Russland prøver å jobbe seg gjennom byen og inn mot sentrum av Kyiv.

– Uansett kan vi se for oss harde og lange kamper før de klarer å ta hele byen. Dette er en stor by med nesten tre millioner innbyggere, og ukrainerne er helt klare på at de vil slåss. Du ser blokader i gatene og gamle folk som er med og er klare for å kjempe. Dette kommer til å ta lang tid, sier oberstløytnanten.

– Under forventet nivå

Hågen Karlsen sier russerne muligens har undervurdert motstanden fra sør.

– Det er en kombinasjon av større ukrainsk motstand enn ventet, men også dårlig planlegging, dårlig ledelse og kort varsel. Soldatene og militære sjefer på forskjellige nivåer har fått beskjed om at de er på øvelse, også har de fått kort tid til å planlegge og sette i gang angrepene.

På bakgrunn av dette mener oberstløytnanten at russerne har gjort urealistiske vurderinger, som igjen har ført til store tap i begynnelsen av krigen.

RAKETTANGREP: Tirsdag traff russiske raketter TV-tårnet i Kyiv. Minst fem personer mistet livet. Russerne har advart mot ytterligere angrep. Foto: Carlos Barria

– De har også en del logistikkproblemer, og en del av avdelingene har med gammelt materiell. De har for eksempel ikke krypterte radioer, men walkietalkier som avlyttes og jammes av ukrainerne. Den russiske militære opptredenen har vært under det nivået vi har forventet, sier Hågen Karlsen.

Til tross for dette mener Ydstebø ved Krigsskolen at det kun er snakk om tid av veien før Russland har kontroll over Kyiv.

– Russerne har det de trenger av materiell, avdelinger og kampkraft. Det er snakk om tid av veien, uavhengig av hvilken motstand ukrainerne klarer å sette opp. Det vil bli store, stygge tap på begge sider, sier han.