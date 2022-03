Jeep har en av bilverdenens sterkeste merkevarer og har en nesten unik standing i klassens for tøffere offroadere og SUV-er. Terrengegenskapene er elsket av eiere som liker å sette bilen sin på prøve.

I fjor solgte og produserte Jeep nesten 800.000 biler, med det er de en viktig del av det gigantiske Stellantis-konsernet som ble til da Fiat Chrysler slo seg sammen med franske PSA.

Her hjemme er det imidlertid lenge siden Jeep har hatt noe som ligner på en storselger. I perioder har de solgt bruktbart i norske markedet, men de siste årene har det gått trått.

Ladbare hybrider

Årsakene til det er flere. Begrenset markedsføring og få forhandlere er to av dem, I tillegg har Jeep lenge lidt under at de ikke har hatt hverken ladbare eller elektriske biler i porteføljen.

Men det har endret seg. Jeep har kommet med ladbar hybridutgave av Renegade, Compass og legendariske Wrangler. I tillegg selger de den råtøffe pickupen Gladiator her til lands, denne er utstyrt med en 3-liters V6-diesel og prisen er deretter: 1.280.000 kroner.

Den vil aldri bli en storselger i Norge. Det kan imidlertid bilen Jeep akkurat har annonsert bli - deres første elbil.

Jeep er så langt sparsomme med opplysningene om sin første elbil. Men utviklingen har helt sikkert kommet langt.

Passe det norske markedet perfekt

Dette sier Jeep selv om den:

Den nye modellen er starten på en full elektrifisering av samtlige Jeep-modeller. Bilen vil bli lansert tidlig neste år, og følger strategien om å gjøre Jeep til et nullutslippsmerke under slagordet «Zero Emission Freedom».

Stort mer får vi ikke vite ennå. Den norske importøren nøyer seg med å legge til at det vil komme mer informasjon frem mot lansering:

– Vi gleder oss til å få en helelektrisk Jeep inn i porteføljen vår, den vil passe det norske markedet perfekt. Vi har allerede startet elektrifiseringen av bilene våre med ladbare hybrider av Compass 4Xe og Wrangler 4Xe. De er allerede på plass hos forhandlerne våre, sier merkesjef for Jeep hos Bertel O. Steen, Shant Håndstad, i en pressemelding.

Dette er ladbare Jeep Compass, den er utstyrt med en 1,3-liters bensinmotor som jobber sammen med en elmotor.

100 nye modeller

Stellantis har denne uken delt opplysninger rundt satsingen sin de neste årene. «Dare Forward 2030» innebærer ikke overraskende en rekke elektriske biler. Til sammen skal det være snakk om lansering av hele 100 nye bilmodeller.

Det at den nye elbilen skal være på markedet tidlig i 2023, betyr også at veldig mye av utviklingen nok er gjort. Dermed kan vi nok også vente oss at designet blir likt med det de nå viser frem.

