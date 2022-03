Kamilas far ble drept i krigen i Øst-Ukraina i 2018 – nå er familien på flukt

– Jeg klarer fortsatt ikke slappe av. Jeg kan ikke tro at det ikke er noe Russland på himmelen lenger, at det bare er blå himmel over oss.

Firebarnsmor Lyubov Salyha svelger unna tårene. Det har vært noen tøffe dager på flukt, alene med fire barn.

Nå prøver hun å få i de to minste litt gulasjsuppe, men begge rister demonstrativt på hodet: «Nei!», sier tre år gamle Kamila bestemt.

PÅ FLUKT: Lyubov Salyha er enke etter at ektemannen ble drept i krigen i Øst-Ukraina i 2018. Nå er familien drevet på flukt. Foto: Simen Askjer / TV 2

Merket av krigen

TV 2 treffer familien på det provisoriske mottakssenteret som har blitt opprettet på en parkeringsplass i utkanten av den polske grensebyen Przemysl.

FN anslår at nesten 836.000 mennesker har flyktet fra Ukraina til nabolandene per onsdag 2. mars. Av disse har om lag 453.000 kommet til Polen, og flere tusen til står i kø på ukrainsk side for å krysse over til tryggheten.

– Jeg fryktet for livene til barna mine. Meg selv er det ikke så farlig med, men barna ... De er så små, og jeg vil ikke leve i en Sovjetunion med Russland. Ukraina er et uavhengig land, sier Lyubov til TV 2.

Familien har allerede fått merke krigens brutalitet; i 2018 ble Lyubovs ektemann drept i krigen i Donbass-regionen i Øst-Ukraina mens hun var gravid med tre år gamle Kamila. Han var soldat i den ukrainske hæren.

I SIKKERHET: Lyubov har flyktet fra Ukraina til Polen sammen med de fire barna sine. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Så mange kvinner i Ukraina har barn som vokser opp uten fedre på grunn av Putin. Jeg håper noen vil stanse ham, han er en psykopat, sier Lyubov bestemt.

– Vi er et uavhengig land, og vi vil være en del av Europa. Vi ønsker ikke å krige, men vi vil slåss for landet vårt. Putin kommer og prøver å dele opp landet vårt som om det var en kake.

Hun rister oppgitt på hodet:

– Det er som om han sier «det er mitt kakestykke». Det er ikke det. Hvorfor ta et fredelig land? spør hun.

FÅR HJELP: På mottakssenteret i Przemysl kan Lyubov og barna få et varmt måltid og hjelp etter flukten. Foto: Simen Askjer / TV 2

Trenger alt

For mange av de flere tusen krigsflyktningene som hver dag krysser grensa til Polen, er grensebyen Przemysl første stopp. Hit busses de fra grenseovergangen Medyka, om lag sju kilometer lenger unna.

PÅ FLUKT: Flyktninger fra Ukraina ankommer den polske grensebyen Przemysl.

På mottakssenteret kan de få polske sim-kort, bleier, klær, tak over hodet eller skyss videre.

Blant dem som gjennomsøker haugen med donerte klær, er familien Slipchenko. De har nettopp ankommet Polen.

Seks år gamle Masha jubler når hun finner et par paljettørevarmere, men mamma Tamara syns ikke de er varme nok: «Ta på deg lua, det er kaldt», befaler hun.

KALDT: Mamma Tamara ber seks år gamle Masha bytte ut paljettørevarmerne med en lue. Foto: Simen Askjer / TV 2

Men Masha hører ikke på mamma.

– De glitrer, smiler hun fornøyd og vrir og vender på dem.

SMILER, TROSS KRIG: Masha (6) fant to nye kosedyr og et par paljettørevarmere i donasjonshaugen i Przemysl. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun og tvillingbroren Pasha vet godt hvorfor de måtte flykte fra hjemlandet.

– Mamma sa at det er krig, forteller Masha.

– Russland angriper Ukraina. Jeg håper ikke Ukraina blir fullstendig ødelagt, sier Pasha.

FORSTÅR: Tvillingene Pasha og Masha vet godt hvorfor de har måttet flykte fra hjemlandet. Foto: Simen Askjer / TV 2

Mamma Tamara forteller at de bare har klærne de står og går i.

– Situasjonen er dårlig. Alt vi tok med oss, er det vi har på oss nå. Barna fikk tatt med seg noen ryggsekker, men vi voksne har bare det vi går, sier Tamara Slipchenko.

Hun tok med seg eldstedatteren, barnebarnet og de to tvillingene Masha og Pasha og la på flukt fra hjembyen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina.

PÅ FLUKT: Tamara Slipchenko og barna skal bo hos venner i Polen fremover. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ektemannen, som alle ukrainske menn mellom 18 og 60 år, måtte bli igjen i Ukraina. Tamara og resten av familien skal bo hos venner i Polen i tiden fremover, men tankene ligger igjen i Ukraina – hos dem de måtte forlate.

– Vi forlot byene våre, leilighetene våre. Vi lot alle ligge igjen. Mennene fikk ikke lov til å forlate landet. Det var en forferdelig og smertefull opplevelse.