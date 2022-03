Hauger i Formel 1s TV-serie: – Veldig kult

Dennis Hauger (18) er et av tre sjeldne bidrag i «lillebroren» til Netflix-suksessen Drive to Survive. Nå sluttfører han de siste testene før sesongen braker løs.

«F2: Chasing the Dream» er en dokumentarserie som følger Formel 2-førernes beintøffe kamp om å klare nåløyet opp til Formel 1.

Stilen og formen i TV-serien er lik Netflixs dokumentar-suksess «Drive to Survive», men det er Formel 1s egne strømmetjeneste «F1 TV» som viser serien.

– Det er veldig kult, sier 18-åringen om det å være med.

Serien ble spilt inn i fjor og sluppet tirsdag. Sammen med erkerivalen Jack Doohan og Victor Martins er han Formel 3s bidrag i dokumentaren.

– Selv om den handler om Formel 2-førerne, valgte de også å ta med noen av dem fra Formel 3 som skal kjøre Formel 2 i år. Serien handler om den neste generasjonen, forklarer Hauger.

OVERLEGEN: Dennis Hauger vant Formel 3-mesterskapet i fjor. Foto: Red Bull

De siste forberedelser

– Man får blant annet se meg gjennomføre en dårlig løpshelg i Spa (Belgia), før jeg senere i serien kommer tilbake og vinner mesterskapet. Det er kult at de fokuserte på det, så fortsetter jo opptakene dette mesterskapet for en ny sesong, fortsetter racerføreren.

TV 2 snakker med Hauger på telefon fra Bahrain. Der gjennomfører han siste av tre testdager denne uken. Første løpshelg er på samme sted fra 18-20. mars – samme helg som Formel 1-sirkuset braker løs, og samme helg som han selv fyller 19 år.

Han er klar på at Formel 2 blir et knepp opp på alle mulige måter.

Få et innblikk i hvordan Hauger trener i videoen under!

– Men jeg holder meg rolig. Det er ikke noe press enda. Testene handler om å få godfølelsen, samtidig som man prøver å finne ut av forskjellige ting. Jeg har jo ikke kjørt racingbil siden testene i Abu Dhabi i desember, så jeg bare gleder meg, forklarer Hauger.

– Handler om å skaffe seg selvtillit

Testene i Abu Dhabi like før jul var hans første og foreløpige eneste fysiske møte med Formel 2-bilene, men mye simulatortrening og beinhard fysisk trening gjør at aurskogingen føler seg godt forberedt til det som venter.

– Har overgangen til Formel 2-bilene vært hardere eller enklere enn du forventet?

– Jeg visste at det kom til å bli en forskjell. Men det var noen ting jeg ikke trodde skulle spille så stor rolle i Formel 2 som i Formel 3.

– Hva da?

– For eksempel karbonbremsene. I Formel 3 var det stålbremser. Forskjellen går på at man nå må jobbe enda hardere for å få høyere temperatur i bremsene. Det er mer teknologi, mer teknisk og generelt mer å tenke på under løpene, sier Hauger.

– Jeg er «rookie», og testing er testing. Sammen med teamet kommer jeg ikke til å ha for mye fokus på rundetider. Selvfølgelig er det fint om jeg havner høyt oppe på listene, men det viktigste er å skaffe seg selvtillit før den første runden.