Sikret seriegull etter nervepirrende avslutning

Vålerenga - Stavanger Oilers 4-6

– De er blitt så høye og mørke, og tror at de har vunnet serien på forhånd, selv om det ikke har vunnet på snart 15 år. De har mistet vinnerkulturen, sa Tommy Kristiansen om Vålerenga, og fyrte med det opp før seriestart.

På Jordal var det optimisme. Klubbhelter var tilbake. En etterlengtet ny arena var klar til å fylles. Vålerenga ble utpekt som forhåndsfavoritter av nesten samtlige som prøvde seg på et tabelltips.

Ved nesten ferdigspilt seriespill kan vi slå fast at sesongen så langt har vært en skuffelse for Vålerenga. Oilers har derimot vært like dominante som mange trodde at Vålerenga ville bli.

Da Stavanger-laget gjestet Jordal tirsdag kveld var det på jakt etter seriegull. Med seier mot hovedstadslaget ville mesterskapet være sikret.

Oilers lekte til tider med Oslo-laget, men så reiste Vålerenga seg. De kongeblå holdt på å utsette gullfesten.

– Det var deilig! Jeg synes vi var fryktelig bra i starten og fikk Vålerenga til å se små ut. Fy f*en så deilig! Vi er et bunnsolid lag, som er sammensveiset. Spiller du i Oilers så spiller du for gull, sier Tommy Kristiansen etter gullet er sikret.

JUBEL: Det var mye å juble for i første periode for Stavanger Oilers-spillerne. Foto: Terje Pedersen

Straffebom

Etter kun 25 sekunder spilt ble Tommy Kristiansen hektet alene med Vålerenga-keeper Tobias Breivold.

Det ble gitt straffeslag til Oilers.

Den tok Christoffer Karlsen. Sarpingen, som nylig fylte 24 år, forsøkte å finte ut Vålerengas talentfulle målvakt, men Breivold lot seg ikke lure.

To minutter senere lå pucken i garnet. Anders Tangen Henriksen vendte opp og skuddet var godt nok til å overliste Breivold.

Vålerenga kom mer med i kampen, men så satt den igjen. Etter klabb og babb foran målet, og med hjemmekeeperen liggende på isen, var Steven Whitney treffsikker.

KAOS: Spillerne lå strødd foran målet da Steven Whitney prikket inn 0-2. Foto: Terje Pedersen

Dommerne tok i bruk video for å se om scoringen skulle godkjennes, men fant ut at ikke noe ulovlig hadde skjedd i kaoset foran målet. 0-2.

Minuttet senere var nesten jubelen i gang hos hjemmesupporterne. Axel Sundberg dro seg inn foran målet, fintet ut Oilers-keeper Henrik Holm og skulle kun legge pucken rolig i målet. I siste sekund ble han hindret. Hjemmesupporternes rop om straffeslag falt for døve ører.

Med fem minutter igjen av perioden spilte bortelaget seg frem til en kjempesjanse. Dan Kissel sto alene foran målet og mottok pucken. Poengplukkerens skudd var ikke godt nok. Breivold reddet hjemmelaget.

Så måtte Holm i aksjon flere ganger. Keeperen reddet skudd fra alle vinkler. Imponerende keeperspill.

Vel så imponerende var skuddet til Karlsen et drøyt minutt senere. Fra spiss vinkel dro han til og plasserte pucken opp i nærmeste hjørne.

Her kan du se 0-3-målet:

Forsvarsspillet til Vålerenga var imidlertid svakt. To spillere snublet i løpet av 15 sekunder, og gjorde med det jobben langt enklere for Oilers.

Tidlig scoring

Etter en førsteperiode en serievinner verdig, måtte Vålerenga angripe.

Oilers tok imidlertid ikke foten av gasspedalen, og kun 50 sekunder var spilt da de økte ledelsen.

Breivold ble liggende og sprelle på isen etter noen skudd. Han rakk ikke bort på Oilers-kaptein Dennis Sveum sitt skudd. 0-4.

Etter noen sjanser, satt den endelig for hjemmelaget. 18-åringen Sole Marius Ryen fikk en takknemlig oppgave med å sette pucken inn og unggutten gjorde som han skulle. Med det var håpet tent for Vålerenga.

Vertene var de neste minuttene nærmere redusering enn serielederen var å øke ledelsen. Aller nærmest var Kalle Ekelund, som traff utsiden av stolpen.

Under et halvt minutt senere kom 1-5. André Bjelland Strandborg satte pucken kontant i hjørnet lengst bort.

Vålerengas mann med gullhjelm, Tobias Lindström, traff først stolpen, før Mathis Olimb fikk satt pucken på innsiden av stolpene. 2-5.

REDUSERING: Vålerenga-spillere jubler for redusering. Foto: Terje Pedersen

Etter en periode hvor lagene var langt jevnere, gikk Oilers igjen i garderoben med en tremålsledelse.

Tente håpet

Tidlig i tredje periode kom scoringen den nøytrale tilskuer håpet på. Henrik Holm skulle kun renske unna pucken bak mål, men sendte den heller rett til Pontus Finstad.

Holm reddet den første avslutningen, men på returen var Finstad sikker.

Håpet var tent. Vålerenga fortsatte å kjøre på, og ikke lenge senere spratt hjemmetilskuerne opp av stolene. Thomas Olsen satte inn 4-5.

Plutselig var det spennende igjen på Jordal.

De ti første minuttene av perioden var det klasseforskjell på lagene. Vålerenga så ut til å kunne utsette gullfesten til Stavanger-laget.

Så dukket selvsagt mannen med gullhjelmen opp. Kissel fant Jarrett Burton foran målet. Han gjorde som han så ofte har gjort denne sesongen. Mål!

Vålerenga kastet alle menn fremover, men fikk ikke uttelling.

Stavanger Oilers kunne med det juble for seriegull i forhåndsfavorittens storstue, fire runder før slutt.

PROFILEN: Tommy Kristiansen tok seiersrunden på isen etter kampslutt. Foto: Terje Pedersen

– Det har vært fantastisk!

Jarrett Burton var høyt oppe etter å ha sikret gullet.

– Jeg er veldig fornøyd, og stolt over å være her. Det har vært en en fantastisk sesong, sier Burton etter kampslutt.

Vålerenga-spillerne var forståelig nok ikke like høyt oppe etter kampen.

– Vi er veldig skuffet. Det er ikke lett å vinne hockeykamper når vi starter som vi gjorde i dag. Det er vanvittig skuffende, sier Vålerenga-spiller Stefan Espeland.

Det ble også spilt andre kamper tirsdag kveld.

Stjernen tapte 0-2 for Lillehammer. Ringerike vant etter spilleforlengelse mot Grüner. Frisk Asker slo Storhamar 5-2.