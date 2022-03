Ulvang får flau smak i munnen av FIS-forklaring

Tirsdag kom pressmeldingen fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) om at russiske og hviterussiske utøvere ikke får gå mer i FIS-konkurranser i 2021/22-sesongen.

– For å beskytte integriteten i globale sportskonkurranser og for sikkerheten til alle deltakerne, har IOC anbefalt internasjonale sportsfederasjoner og organisatorer om å ikke invitere eller tillatte deltakelse av russiske og hviterussiske utøvere i internasjonale konkurranser, skrev FIS i pressemeldingen.

Begrunnelsen får lederen i langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, til å stusse.

– Hør! Du må stoppe!

– Det kom en avgjørelse, men begrunnelse er høyst betenkelig, hvor man ennå ikke har fordømt invasjonen av et medlemsland og sett konsekvensene av det som resten av Europa og store deler av idretten har gjort, sier Vegard Ulvang, som er leder for langrennskomiteen i FIS.

– Det skulle jeg gjerne visst

Mandag kom en rekke internasjonale særforbund som Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), Det europeiske fotballforbundet (UEFA), Det europeiske håndballforbundet (EHF), Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) og Den internasjonale olympiske komité (IOC) ut med pressmeldinger hvor de fordømte Russlands invasjon av Ukraina og bekreftet at de utestenger Russland og Hviterussland inntil videre.

Dagen etter fulgte FIS etter med å utestenge russiske og hviterussiske utøvere ut sesongen, men Ulvang reagerer på at det ikke er tatt en politisk standpunkt i begrunnelsen.

– Det sier litt om den politiske sammensetningen i FIS Council. Jeg kjenner ikke til diskusjonene som har foregått der, men det er veldig interessant at man ikke kan være tydeligere i en slik fordømmelse, sier Ulvang.

– Hvorfor klarer ikke FIS det som alle internasjonale forbund klarer?

– Det skulle jeg gjerne visst, men jeg har ikke vært flue på veggen i diskusjonene. Jeg står her med en litt flau smak i munnen, jeg må si det. At begrunnelsen går på utøvernes sikkerhet som er en bisak i det prinsipielle spørsmålet her. Det sier litt om hvor vanskelig internasjonal politikk er. Vi kommer fra ulike kulturer og bakgrunner, og mange tror idretten kan leve uavhengig av hva som foregår rundt oss og være apolitisk. Men det tror jeg ikke er mulig dessverre.

– Blir for dumt

Ulvang får støtte av TV 2 langrennsekspert Petter Skinstad.

– Begrunnelsen er tynn suppe. Den viser at de ikke har forstått alvoret. Jeg kan ikke fatte hvorfor de ikke kan legge seg på den linja alle andre har gjort. Det forteller meg at de mest opptatt av å bevare et godt forhold til Russland, og det er rett og slett feigt, sier Skinstad.

Selv om Skinstad er lite imponert over begrunnelsen, synes han det imidlertid det er fint at sikkerheten til utøverne blir ivaretatt.

– Det er helt riktig at sikkerheten til de russiske og hviterussiske utøverne også skal ivaretas, for i det store og hele er de uskyldige brikker i et stort spill. Men det er ikke det som er hovedårsaken, det blir for dumt. Det er et tilleggspunkt, konstaterer Skinstad.