Trenere trekker seg fra russiske klubber

Det skriver blant andre den tyske avisen Bild og den engelske avisen Metro.

Gisdol forteller at han ikke kan jobbe videre i at land der den øverste lederen er ansvarlig for en krig midt i Europa. Det er ikke i tråd med tyskerens verdier, og derfor har han sagt opp stillingen sin med umiddelbar virkning, uttaler han.

– Jeg kan ikke stå på treningsbanen i Moskva, trene spillerne og kreve profesjonalitet når det noen kilometer unna gis ordre som bringer store lidelser til et helt folk. Det er min personlige avgjørelse, og jeg er helt overbevist om den, sa Gisdol.

Den tidligere Liverpool-spilleren Andrey Voronin har også trukket seg fra sin stilling som assistenttrener i Dynamo Moskva med umiddelbar virking. Det bekrefter klubben i en Twitter-melding.

Voronin sier til Metro at det hele er like uvirkelig som i en skrekkfilm.

– Jeg får meldinger hvert femte minutt. Jeg vil bare hjelpe. Med penger, eller hva det måtte være … og jeg vet ikke om jeg skal si det: Men hvis jeg var i Ukraina akkurat nå, ville jeg sannsynligvis også hatt en pistol i hånden.

